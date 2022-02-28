乌防长：给予俄军士兵两个选择，要么在不公的战争中死去，要么投降获补偿

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乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）2月28日通过社交媒体脸书表示，鉴于俄军在全面入侵乌克兰的行动中所面对的乌国军民完全抵抗，乌方决定为俄罗斯士兵提供了一个选择，“在一场不公正的战争中死去，或者获得全面赦免和500万卢布的补偿。如果他们放下武器，自愿投降。“

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列兹尼科夫等6名乌方代表在周一于白俄罗斯和乌克兰边境地区的谈判地点，与俄方代表参加了谈判。列兹尼科夫周一晚在脸书上写道：“亲爱的乌克兰人民!在4天内，俄罗斯占领者死伤的人数超过了5300人。数百名敌军士兵和军官被俘。他们中的许多人都很年轻。克里姆林宫把他们变成罪犯，使他们成为杀人犯。他们中的一些人被欺骗了，一些人被宣传的僵尸化或被恐吓了。”

列兹尼科夫指出：“总的来说，很明显，大多数入侵者的动机很低。当他们面对我们英勇的保卫者的抵抗时，这就变得完全无足轻重了。而且他们感受到了乌克兰武器的威力。但是，当他们看到没有人用鲜花迎接他们。相反，叫嚣着纳粹，要求（他们）离开!”

列兹尼科夫表示：“对乌克兰来说，人的生命是最高价值。为了拯救乌克兰人的生命，乌克兰国防部支持国际IT界的倡议。这非常简单。我们为俄罗斯士兵提供了一个选择：在一场不公正的战争中死去，或者获得全面赦免和500万卢布的赔偿。如果他们放下武器，自愿投降。”他补充说：“支持这项活动的资金是由全球IT行业的领导人筹集的。我们邀请俄罗斯军队开始新的生活。任何拒绝成为占领者的人都会带来和平。对于那些选择占领者道路的人，将不会有任何怜悯!”

就战事最新情况，据美国新闻网站Axios周一报导，一位美国高级国防官员告诉记者称，俄罗斯军队在过去24小时内向基辅推进了大约5公里，使他们在市中心外大约25公里处。该官员说，俄罗斯在乌克兰境内派遣了近75%的集结战斗力，迄今已发射了约380枚导弹。该官员补充说，战争已经进行了五天，俄罗斯仍然没有取得对乌克兰的空中优势，其地面部队“正在耗尽汽油，并且存在后勤问题”。

在第一轮会谈结束时，乌克兰代表之一、总统泽连斯基的顾问哈伊尔·波多利亚克（Mikhail Podolyak）在推特上说，俄罗斯方面“极其偏向”。对取得突破的期望仍然很低。根据Maxar的卫星图像，一个绵延超过17英里的俄罗斯车队，由数百辆装甲车、坦克、牵引火炮和后勤支援车辆组成，继续从北部向基辅移动。一位美国高级国防官员说，俄罗斯的目标仍然是“从多个地点包围基辅”，并占领哈尔科夫和马里乌波尔这两个城市，以孤立乌克兰东部地区。

就在俄乌和谈刚刚开始的时候，乌克兰内政部表示，在与俄罗斯交界的140万人口的城市哈尔科夫，数十名平民被不分青红皂白的炮击打死，数百人受伤。2月28日，欧盟宣布，将在此前宣布的5亿欧元军事援助框架内，向乌克兰提供战斗机。几乎可以肯定的是，乌克兰获得的将是前华约组织成员的米格-29或苏-25战斗机，以补充战时损失。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）就此决定表示：“我们甚至要提供战斗机。我们谈论的不只是弹药”。他说：“我们正在提供参战的最重要武器。”

博雷利周一在与欧盟27国国防部长举行非正式会谈后向媒体表示：“在乌克兰外交部长提出请求后，我们立即作出回应，调动欧洲和平基金（EPF）的两项紧急援助措施，资助向乌克兰军队提供致命和非致命材料。这是欧盟有史以来第一次向第三国提供致命性装备。我们正在尽我们所能支持乌克兰，我们与乌克兰人民站在一起。”

博雷利称：“首先，欧洲理事会通过了欧洲和平基金下的两项援助措施，这将有助于加强乌克兰武装部队的能力和复原力，以捍卫国家的领土完整和主权，并保护平民人口免受持续的军事侵略。总价值50万欧元的援助措施将资助向乌克兰武装部队提供设备和用品，包括首次提供致命设备。”

博雷利称：“其次，欧洲理事会通过了与航空和金融有关的严厉限制性措施。欧盟成员国将拒绝允许俄罗斯航空承运人经营的任何飞机，包括作为营销承运人，或任何俄罗斯注册的飞机，或由俄罗斯法人或自然人拥有或包租或以其他方式控制的非俄罗斯注册飞机在其领土上降落、起飞或飞越。”

博雷利指出：“此外，（欧盟）将禁止与俄罗斯中央银行或代表俄罗斯中央银行或按其指示行事的任何法人、实体或机构进行交易。欧盟最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰的无端和无理的军事侵略，以及白俄罗斯参与这一侵略的行为。”

博雷利表示：“欧盟要求俄罗斯立即停止其军事行动，无条件地从乌克兰全境撤出所有部队和军事装备，并充分尊重乌克兰在其国际公认边界内的领土完整、主权和独立。欧洲理事会呼吁俄罗斯和俄罗斯支持的武装编队尊重国际人道主义法，停止其虚假宣传和网络攻击。”

博雷利补充说：“使用武力和胁迫来改变边界的做法在21世纪没有任何地位。紧张局势和冲突应该完全通过对话和外交手段解决。欧盟将继续与邻国密切合作，并重申其对格鲁吉亚和摩尔多瓦共和国的主权和领土完整的坚定支持和承诺。欧盟将继续在联合国、欧安组织、北约和七国集团内与合作伙伴和盟友进行强有力的协调。”