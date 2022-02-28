加拿大宣布再对乌提供武器，禁止进口俄石油 英国石油和壳牌退股俄能源企业

加拿大/英国/乌克兰

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）2月28日宣布，随着乌克兰军队继续对抗装备更精良的俄罗斯军队地侵略，加拿大将向乌克兰运送第三批致命武器。挪威政府周一也在一份声明中说，将向乌克兰运送武器，这是在俄罗斯入侵后最新一个这样做的欧洲国家。此外，英国能源巨头英国石油(BP)公司周日宣布，将出售其在俄罗斯石油公司(Rosneft)的股份。壳牌公司也宣布将退出与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的合资企业。

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特鲁多星期一向媒体表示：“昨天，我们宣布，我们将（向乌克兰）运送新的军事物资，包括防弹衣、头盔、防毒面具和夜视镜。今天我们宣布，我们将向乌克兰提供反坦克武器系统和升级的弹药。”

特鲁多说，加拿大武装部队将提供空运支持以向乌克兰运输物资和援助，并参与北约支持乌克兰的其他努力。

乌克兰政府官员和议会成员一直在呼吁加拿大及其盟友提供更多的武器，包括枪支和防空导弹，以阻止俄罗斯军队控制关键城市。在日内瓦的联合国人权理事会上谴责俄罗斯之后，加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）说，她将于周二前往波兰华沙，“确保最终顺利交付”。

乔利说：“我在其中的作用是确保这些援助送到正在为自己的生命和祖国而战的乌克兰士兵的怀里。”她补充说：“这正是我能够从波兰获得协议的原因，以确保可以通过他们的边界（向乌克兰）进行交付。”

加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）于22日在推特上发布了第二次支援乌克兰武器的照片。图片显示，一架加拿大皇家空军飞机在黑暗中停在停机坪上，其货舱里有用塑料包裹的黑色箱子。可以看到其中一个箱子上挂着一面乌克兰国旗。阿南德上周在推特上说：“这项援助是乌克兰要求的，与北约盟国协调，是我们本月提供的1000万美元的致命和非致命援助之外的。”

特鲁多周一还宣布，将禁止进口俄罗斯原油。他在渥太华告诉记者说：“加拿大将继续为乌克兰对俄罗斯军队的英勇防御提供支持。我们宣布，我们打算禁止从俄罗斯进口所有原油，这个行业使普京总统和他的寡头们受益。”根据加拿大统计局的数据，加拿大在2021年进口了价值2.89亿加元（2.2804亿美元）的俄罗斯能源产品。

加拿大已经向乌克兰提供了武器和非致命性装备支持，并支持一些制裁措施，包括支持将俄罗斯从SWIFT系统中移除。阿南德周一表示：“我们正在向乌克兰提供更加致命的援助，我们将发送100套卡尔·古斯塔夫反坦克武器系统和2000枚火箭弹，我们将努力尽快交付。”

值得一提的是，挪威政府周一在一份声明中说，将向乌克兰运送武器。这一决定推翻了挪威自20世纪50年代以来的政策，即不向处于战争或武装冲突风险中的非北约国家运送武器。挪威政府在一份声明中说，挪威将捐赠多达2000件M72轻型反坦克武器。

挪威首相约斯特勒（Jonas Gahr Støre）表示：“挪威在军事装备出口方面有严格的政策，但乌克兰现在面临着特殊情况。”周日，挪威宣布将把其世界上最大的主权财富基金撤出俄罗斯，并承诺向乌克兰发送头盔、防弹衣和其他装备。

此外，能源巨头英国石油公司（BP）27日晚宣布，将放弃其在俄罗斯国家石油公司（Rosneft）高达19.75%的股份。BP在官方声明中称，本次退出可能导致其面临250亿美元的损失，这包含了140亿美元的资产价值减值，以及自2013年起累积的外汇损益等价值110亿美元的损失。

壳牌公司随后亦宣布将退出与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的合资企业。壳牌公司表示，将“退出与俄罗斯天然气工业股份公司及相关实体的合资企业”，这些企业价值约30亿美元。

壳牌方面计划出售的股份包括萨哈林2号液化天然气（Sakhalin-II）设施的27.5%股份，Salym石油开发公司的50%股份和Gydan能源企业。

壳牌还将结束对北溪2号管道项目的参与，公司在该项目中持有10%的股份，价值10亿美元。壳牌公司CEO范博登（Ben van Beurden）表示：“我们对乌克兰的生命损失感到震惊，我们对此感到遗憾，这是威胁欧洲安全的毫无意义的军事侵略行为造成的。”

壳牌方面介绍称，公司在乌克兰和其他国家的员工一直在共同努力，管理公司在当地对危机的反应。壳牌还将与援助伙伴和人道主义机构合作，帮助开展救援工作。