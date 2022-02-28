台媒：想要得到和平 就要随时准备战争

台湾/乌克兰/俄罗斯

这场乌克兰战争对台湾很有既视感，许多人把乌克兰的处境投射在台湾，将俄罗斯等同于中国；于是，说话者如何解读这场战争，不但呈现了他们现在两岸局势互动的看法，也反映了自身的意识形态与统独看法。解读这其中言语脉络隐藏的话术，有助于预习一旦中共要对台湾发动武力战争之际，台湾社会将面对什么样的处境。

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据上报今天发表的社评指出，这些话语往往看似冠冕堂皇，但魔鬼却藏在细节里：

第一、他们谴责战争，但却不谴责发动战争的人。这个作法几乎见诸于蓝营所有的意见领袖，他们批判战争，哀叹乌克兰人民生灵涂炭，但却避谈谁发动这场战争；他们“反战”，看似颂扬和平的价值，但在公开谈话里，却几乎不批判发动战争的俄罗斯。他们把手段错置为目的，所以根本不理解任何以压迫为基础的和平，其实是没有任何安全性可言。

乌克兰没有要打俄罗斯，就如同台湾没有要打中国，对着弱者说反战，对着天天被军机绕台的台湾说“不要挑衅”，其实是一种道德上的怯懦，这不是反战，这只是要弱者投降。

第二、他们强调台湾必须靠自己，但要说的其实是“美国根本不可信”。这说法见诸于赵少康：“乌克兰就是美苏强权斗争下的牺牲者……战争只会发生在乌克兰，不会在美国，也不会在俄罗斯。”、“不能把2300万台湾人的生命财产和前途交到北京跟华盛顿手中”。但事实上，过去70多年来，一直是美国提供政军经援助在协防台湾；这说法看似在美中之间各打50大板，其实是个“假中立”，是要趁著乌克兰战争散播“疑美论”。

美国是主权国家，所有行动本就基于它自身的利益做出判断；台湾能做的是让自己的存在不被中共并吞，成为美国国家利益的一部份，而不是要求美国用他们自己子弟兵的性命来为台湾打仗。自己的国家自己救，自己的仗自己打，当自己有勇气决心捍卫自己的国家时，连老天爷都会来帮你，一如现在有越来越多的国家愿意站出来帮助乌克兰一般。

第三、他们强调台湾要“避战”，但却把避战的方法归因为“不要刺激大国”。事实上，就是因为要避战，乌克兰总统一直到开战前夕都还在试图淡化俄罗斯入侵的可能性，甚至透过电视谈话呼吁俄罗斯人民不要让他们国家侵略乌克兰；也是因为选择避战，所有乌克兰迄今还没有加入北约，没有让美国驻军，所以多数乌克兰人一开始都认为这场仗不会打。但是，战争说来就来，没有因为他们的迟疑、善良与选择“中立”，而有任何一丝的停顿。

在两岸关系上，不管是国民党或民进党执政，台湾随时都在寻求与对岸的政权对话，不愿谈的一直是中国。台湾在海峡另一边独立已70多年，有自己的生活方式与民主制度，中共要台湾人放弃这一切，承认自己是中国的一部份才能“对话”，这不是“对话”，这是投降。

第四、也是最等而下之的，就是为发动侵略者找理由。这说法见诸于国民党前主席洪秀柱，她说：“在俄罗斯、乌克兰与北约之间，到底‘入侵者’和‘受害者’的角色该如何定义，绝对不是由我们说了算，我们更不须迫不及待的冲上前线，扮演‘抗俄制裁’的急先锋。”“没有一个大国会容许它周边有敌对势力的存在”。如果这样的说法说得通，当年孱弱的中国让大日本帝国感到芒刺在背，正是它周围的“敌对者”，所以发动侵华战争是中国咎由自取，洪秀柱能接受吗？

不管乌克兰是如何走到这场战争灾厄，发动战争者就是侵略者，用任何理由模糊侵略者与被侵略者的界线，甚至用责任分担的方式合理化侵略者的行径，既不公义也不人道。这样的人现在会为俄罗斯的侵略行为文过饰非，将来就会替中共侵台涂脂抹粉。

据上报的社评称，要反战，就去跟发动战争的人说；要避战，就要想尽办法让自己变得更强；要和平，就要随时随地准备战争。这才是台湾人可以从这场入侵乌克兰战争学到的一课。