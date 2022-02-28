拜登与七国集团等多方领导人通话 美参议员呼吁：国防开支应在通胀基础上增加5%。

美国/欧洲/政治

美国总统拜登2月28日与七国集团领导人、欧盟领导人和北约秘书长进行了共同通话。美国参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在周一另向媒体表示，拜登政府向国会提出的下一财年的预算要求必须包括在通胀基础上的至少5%的国防开支增长。

广告 继续浏览后续

据白宫发表的声明介绍：“约瑟夫·拜登总统今天主持了一次与盟国和合作伙伴的安全电话会议，讨论我们对俄罗斯对乌克兰发动的无理和无端战争的统一反应。各国领导人承认乌克兰人民在面对俄罗斯侵略时的勇敢精神，并讨论了他们对乌克兰的持续支持，包括安全、经济和人道主义援助。他们还讨论了他们在努力维持全球经济稳定，包括在能源价格方面的协调努力，以施加严重的代价和后果来追究俄罗斯的责任。”

声明指出：“与拜登总统一起通话的还有加拿大总理特鲁多、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉、日本首相岸田文雄、北约秘书长斯托尔滕贝格、波兰总统杜达、罗马尼亚总统伊万尼斯和英国首相约翰逊。”

值得一提的是，在乌克兰总统泽连斯基继续呼吁美国及北约在乌克兰设立禁飞区之际，白宫周一下午表示，拜登总统仍然坚定地承诺让美国军队不参与到这一冲突中去。

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）说：“总统一直非常明确，他不打算派美国军队与俄罗斯打仗。我认为在这里需要注意的是，这基本上是朝着这个方向迈出的一步，因为禁飞区需要实施。”她补充说：“这将需要部署美国军队来执行，这将是一场直接的冲突，可能是一场直接的冲突，也可能是一场与俄罗斯的战争，而这是我们不打算参与的事情。”

此外，美国共和党籍联邦参议员麦康奈尔当天在一次演讲中说，在最近因莫斯科入侵乌克兰而对其实施制裁之后，必须加大军费开支，以确保美国能够应对俄罗斯和中国武器装备的进步，他说（中俄）这些武器装备的目的是让美国军队远离动荡地区。

据路透社报导，麦康奈尔在一次发言中说：“认真应对俄罗斯和中国带来的日益增长的威胁是这位总统的工作。”他强调：“拜登总统必须以身作则。总统的下一个预算要求必须包括高于通货膨胀的至少5%的国防开支增长。”他补充说：“俄罗斯和中国几十年来一直把军事现代化作为优先事项。我们实际上已经落后了。”