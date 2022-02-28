欧盟委员会主席明确支持乌克兰加入欧盟

俄罗斯侵乌战争

欧盟委员会主席冯德莱恩2月27日在布鲁塞尔表示，乌克兰是我们欧洲的一员，支持乌克兰加入欧盟。

欧盟委员会主席冯德莱恩明确表示支持乌克兰加入欧盟。冯德莱恩表示，乌克兰目前正在反击俄罗斯入侵，这个国家是"我们的一员"。

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冯德莱恩表示，"归根结底，他们属于欧洲。他们是我们中的一员，我们希望他们加入到我们中来。"冯德莱恩是在宣布欧盟27个成员国决定向乌克兰提供资金购买武器及其装备后，接受欧洲新闻台采访时做了上述表示。

乌克兰是一个拥有4400万人口的国家，苏联解体后于1991年独立，随后一直在推动加入北约和欧盟，但一直遭到俄罗斯强烈反对。

2004年，乌克兰爆发橙色革命，亲西方的尤先科在12月26日获得胜利，他一上台立即重申乌克兰加入欧盟的愿望，但因条件并不成熟被推后。

2008年，在布加勒斯特峰会上，时任美国总统布什准备宣布将接纳乌克兰和格鲁吉亚在不远的时间加入北约，但在激怒了俄罗斯之后，北约达成妥协，原则同意乌克兰最终将加入北约，但没有具体时间表。

2010年，乌克兰亲俄派亚努科维奇当选总统，启动该国与俄罗斯和解的进程，同时仍然强调加速推动该国与欧盟的融合。但是在2013年11月，迫于克里姆林宫压力，乌克兰总统在最后一刻拒绝了与欧盟签署协议，并重新启动与莫斯科之间的经济关系。从而导致在基辅中心爆发“广场革命”。

俄罗斯这次发动战争前在乌克兰边境屯兵十万，以安全为借口要求北约保证不再东扩，遭后者拒绝。普京2月21日宣布承认乌克兰东部两区独立，24日下令军队入侵乌克兰。