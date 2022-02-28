法外长：普京或没想到在乌克兰的行动会如此艰难，在他的核威胁中看到焦虑

法国/俄罗斯/乌克兰

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月28日在接受BFMTV电视台采访时表示：“我不确定普京总统是否想象到他的行动会如此困难。让我印象深刻的是乌克兰人民的坚韧和他们阻止俄罗斯侵占其主权的能力。”他认为，普京正在输掉这场沟通之战。

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在俄罗斯全面入侵乌克兰五天后，俄军正面临来自乌克兰军民的顽强抵抗，并且尚未成功地完全控制一座城市。就目前的乌克兰战事，勒德里昂评价说：“我不确定普京总统是否想象到他的行动会如此困难。让我印象深刻的是乌克兰人民的抵抗力量和他们阻止俄罗斯军队进入乌克兰的能力。”他补充说：“这非常令人印象深刻，因为普京没有理解，或者他理解得太晚了，他已经输掉了沟通的战斗。”

勒德里昂说：“普京总统在沟通战中败下阵来，没有想到会看到国际社会如此反对，欧洲人如此团结一致，支持乌克兰人民的斗争。”他介绍称：“我们正在（向乌克兰）运送武器。欧盟还决定提供防御设备。这就是对欧洲作为一个大权的肯定的翻译。普京总统想分裂我们。他达成了相反的结果。”

勒德里昂指出：“应法国总统的要求，考虑到风险和威胁，我们决定将我们的大使馆从基辅转移到利沃夫。”法国驻乌克兰大使馆先前是少数仍然留在基辅的西方国家的使团。

关于普京连日来进行的核威胁，勒德里昂认为：“这是一个无用的、不相称的、毫无意义的威胁。我在这种鼓动中看到一种焦虑”。他表示：“在我们与俄罗斯的关系中，有一个绝对的先决条件，那就是停火，以允许运送人道主义援助。今天晚上，我们将向联合国安理会提交一份决议，要求实现这一目标。”

关于乌克兰加入欧盟的问题，勒德里昂表示：“战后的形势，我希望我们尽快进入这种状态，将导致欧盟和乌克兰之间的关系发生变化，因为欧洲的主张非常强烈，乌克兰人的斗争堪称典范”。

勒德里昂在采访中还谈到，被取消在欧盟运营权的俄罗斯官媒“今日俄罗斯”和“俄罗斯卫星通讯社”，“是战争宣传的工具，传播虚假信息，支持侵略者。因此，它们必须被禁止，这在未来几个小时内就会被禁止”。

勒德里昂说：“我明天将去波兰，与波兰和德国的部长们一起看看我们正在建立的人道主义中心的进展。我们还将建立一个基金，以收集法国地方当局为欢迎乌克兰难民而提供的支持”。

法国总统马克龙周一晚通过推特表示：“我与泽连斯基总统一直保持着沟通。我想赞扬他伟大的责任感。应后者的要求，鉴于人道主义局势，我给普京总统打了电话。”

马克龙指出：“我要求（俄方）遵守国际人道主义法律，保护平民，如运送援助。在这方面，法国向联合国安全理事会提交了一项决议。为了防止局势恶化，我向普京总统建议，我们在未来几天内保持联系。我们将继续我们的讨论。”

此外，作为北约反应部队部署的一部分，第一批法国部队和装甲车当天正在抵达罗马尼亚。