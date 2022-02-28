继瑞士之后，摩纳哥宣布采纳欧盟对俄罗斯制裁措施

摩纳哥/欧盟/俄罗斯

摩纳哥亲王阿尔贝二世（Albert II）办公室2月28日在一份声明中表示：“根据其国际承诺，公国已经毫不拖延地通过并实施了冻结资金和经济制裁的程序。”

广告 继续浏览后续

阿尔贝二世办公室周一在一份声明中宣布，摩纳哥公国“毫不拖延地通过并实施”欧盟对俄罗斯的资产冻结和经济制裁。

摩纳哥在俄罗斯24日全面入侵乌克兰以来的第一份官方声明中说：“根据其国际承诺，公国已经毫不拖延地通过并实施了与大多数欧洲国家采取的相同的冻结资金和经济制裁程序。”

声明说，阿尔贝二世亲王 “强烈谴责”这次入侵，并“支持立即停火的呼吁”。声明说，摩纳哥认为“分歧和冲突必须完全通过对话和外交途径解决”。

摩纳哥是世界上面积第二小的国家，有大约750名俄罗斯居民。法甲足球队AS摩纳哥足球俱乐部，由俄罗斯“化肥大王”雷波洛列夫（Dmitry Rybolovlev）拥有。同样，AS摩纳哥篮球俱乐部的大股东和主席也是俄罗斯人：费多里切夫（Aleksej Fedoricsev）在1月底接替了乌克兰人迪亚德科（Sergei Dyadechko）担任俱乐部负责人，后者现在是副主席。

摩纳哥长期以来与俄罗斯有着密切的关系，俄罗斯帝国与公国之间最早的商业和政治条约和协议可以追溯到19世纪。在文化层面上也是如此，例如俄罗斯的迪亚吉列夫芭蕾舞团在20世纪初就在蒙特卡洛建立了自己的活动。