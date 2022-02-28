美印太事务协调员坎贝尔：美国可以同时专注于两个战区

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美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）2月28日在出席智库活动时发言表示，尽管有乌克兰危机，美国仍将保持对印太地区的关注。坎贝尔强调，美国以前曾同时深入参与两个战区，包括第二次世界大战和冷战期间。

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坎贝尔周一参加了由华盛顿智库德国马歇尔基金会举办的题为“美欧在印度-太平洋地区的合作”的研讨会活动。就美国是否能同时关注欧洲和亚洲两个地区事态发展的问题，坎贝尔表示：“这很难。它很昂贵。但它也是必不可少的，而且我相信我们正在进入一个对美国和这一代美国人（将被如此）提出要求的时期。”

坎贝尔说：“在政府内部，在白宫，有一个深刻的认识和意图，以维持我们在印太地区的每一个参与要素。”他表示，未来几个月将显示美国维持与印太地区高层交往的“决心”。拜登计划在3月与东南亚领导人举行峰会，并在5月出席由美国、澳大利亚、日本和印度组成的四方安全对话（Quad）的领导人峰会。

据路透社报导，拜登还将在本周派出一个由美国两党前高级国安官员组成的代表团前往台湾访问，以示支持。

就美国对印太地区的关注，坎贝尔说：“你将看到一系列全面的活动，在外交上、机构上......投资上，还有经济和贸易。”

美国国家安全委员会印太事务官员拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）说，她相信俄罗斯对乌克兰的入侵不会转移美国的印太目标。她说：“有一种方式是，我们现在派往乌克兰的资源实际上与我们在印度-太平洋战略上的努力截然不同”。

拉普-胡珀说：“这并不意味着我们不会感受到资源匮乏的时刻，但它确实意味着我们可以同时计划这两件事。”

坎贝尔和拉普-霍珀在发言中表示，世界正在密切关注中国对俄罗斯入侵的立场，这发生在北京和莫斯科宣布加强战略伙伴关系三周之后。报导指，白宫呼吁中国谴责俄罗斯的行动，这是自第二次世界大战以来对一个欧洲国家的最大攻击。

在坎贝尔看来，中国在俄罗斯入侵乌克兰的问题上处于一个尴尬的位置，但华盛顿希望与北京保持沟通渠道畅通。他说，他相信中方领导人“一直关注”美国盟友和合作伙伴的团结，也关注俄罗斯入侵的“残酷性”。

坎贝尔说：“不可否认的是，现在中国正占据着一个尴尬的关系，他们正试图维持与俄罗斯的深厚和根本的关系。”他认为，现在判断中国会得出什么结论还为时过早，但华盛顿已经提前向北京解释了与俄罗斯入侵有关的风险。

坎贝尔称：“从我们的角度来看，很明显，俄罗斯和中国之间如此公开、如此深入的关联，现在确实相当不舒服。”

在同一活动中，欧盟对外行动署亚太总司总司长维纲(Gunnar Wiegand）也强调有必要保持与中国的谈判渠道畅通，而欧盟驻印太地区特使维森廷（Gabriele Visentin）说，乌克兰的事件将鼓励欧盟集团加强与亚洲的接触。