俄联邦首任外长：我呼吁所有俄罗斯外交官辞职以示抗议

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前苏联解体后俄罗斯联邦的首任外交部长安德烈·科济列夫（Andrei Kozyrev）3月1日就俄罗斯全面入侵乌克兰表示，呼吁所有俄罗斯外交官辞职以示抗议。

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曾在1990年至1996年在俄前总统叶利钦任内担任外长的科济列夫周二在推特上写道：“我呼吁所有俄罗斯外交官辞职以示抗议。”他补充说：“亲爱的俄罗斯外交官们，你们是专业人士，不是廉价的宣传员。当我在外交部工作时，我为我的同事感到骄傲。现在你们根本无法支持乌克兰的血腥自相残杀的战争。”

科济列夫还转发了当天在日内瓦举行的国际裁军谈判会议上，当开始播放俄罗斯现任外长拉夫罗夫的发言视频时，包括西方国家等许多国家的外交官纷纷离开会场，以示声援基辅、抗议莫斯科入侵乌克兰的视频。科济列夫向俄罗斯的外交官们呼吁称：“你们也应该这样做。”

科济列夫表示：“的确，现在是时候停止说话，而要行动得更强硬了！俄罗斯统治者及其追随者的主要心理健康问题是多年来西方的绥靖所滋生的疯狂的有罪不罚意识。现在需要最大强度的药丸，因为乌克兰的儿童被杀害。稍后再做调整。”科济列夫周一还接受了美国广播公司（ABC）的采访。他在采访中指出，西方国家对俄罗斯采取的系列制裁措施正在奏效，并会随着时间的推移而产生更大的效果。

科济列夫说：“俄罗斯向乌克兰支付赔款的时间将会到来，类似于二战后的德国。我明白你不能为一个人的生命买单。但是，为了后代，为了重建城市，你认为谁会为这些战争罪行买单？俄罗斯将（会这样做）。”

俄罗斯现任外长拉夫罗夫曾是科济列夫在外交部的下属。科济列夫日前在推特上抛出他们二人过去到访白宫的旧照，并称：“拉夫罗夫，今天理所当然地受到美国和欧盟的制裁，在90年代是我的副手。他曾经支持过我。今天，如果他在我身后，我会注意我的背后。”