德前总理施罗德办公室工作人员相继辞职 北溪2号管道运营商考虑申请破产

德国/俄罗斯/乌克兰

跟随德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）20多年的其办公室主任已经辞职，因为施罗德拒绝放弃在俄罗斯国有能源企业的职位。据了解，施罗德办公室的共四名员工因为这个问题已经辞职。另据路透社3月1日援引两位消息人士的话报导，设于瑞士的北溪2号天然气管道运营商Nord Stream 2 AG公司正在考虑申请破产。该公司及其主管此前受到了美国政府的制裁。

广告 继续浏览后续

据德国《先锋报》周二报导，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，担任施罗德办公室主任20多年的冯克（Albrecht Funk）上周决定辞职，因为施罗德不愿听从他的建议，退出在俄罗斯国有能源企业、俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的职务。据报导，包括冯克在内，共有四名员工因为这个问题辞去了在施罗德办公室的工作。

上周，施罗德通过社交媒体领英批评了普京发动的这场战争，但他坚称俄乌“双方都犯了错误”。施罗德还表示坚持他的立场，即北约在冷战结束后向东扩张得太远，从而激怒了克里姆林宫。

目前，德国国内要求剥夺施罗德作为前总理所享有的所有福利的呼声越来越高，包括他所享受的丰厚的养老金。施罗德在下台后分别出任俄罗斯天然气工业股份公司下属的全资子公司、北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会主席和俄罗斯石油公司监事会主席。

另据路透社报导，北溪天然气管道公司的姊妹公司Nord Stream 2 AG公司正在考虑申请破产。该公司在瑞士注册，同样由俄罗斯天然气工业股份公司控制，去年完成了这个110亿美元的项目，旨在将从俄罗斯向德国输送天然气的能力提高一倍。

在俄罗斯全面入侵乌克兰期间，不但德国政府宣布停止对北溪2号管道项目的认证，美国财政部海外资产控制办公室于2月23日发布行政命令，授权在3月2日前“结束涉及Nord Stream 2 AG公司的交易”或“Nord Stream 2 AG直接或间接拥有50%或以上权益的任何实体”的交易。

俄罗斯天然气工业股份公司支付了建造北溪2号管道的一半费用，这个110亿美元的管道项目的其余部分由英国石油和壳牌公司、奥地利OMV公司、法国Engie集团以及德国Uniper公司和Wintershall DEA公司资助。

消息人士称，在瑞士注册的Nord Stream 2 AG公司也在终止工人的合同。目前还不清楚是否所有与该公司有关的实体都将被关闭，也不清楚俄罗斯天然气工业股份公司计划如何进行管道维护。

瑞士经济部长帕梅林（Guy Parmelin） 周一在接受瑞士广播电台RTS采访时说，在瑞士城市楚格为该公司工作的所有Nord Stream 2 AG公司员工，超过140名员工，已经被解雇。

自俄罗斯上周全面入侵乌克兰以来，包括多家石油巨头在内的西方大公司表示，它们将退出在俄罗斯的业务，其中包括壳牌公司，该公司表示将不再参与北溪2号项目以及其他与俄企的合资项目。