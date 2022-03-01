法国对乌追加1亿欧元人道主义援助 澳洲宣布提供5000万美元军事援助

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法国外交部3月1日在一份声明中表示，法国已向乌克兰进一步拨出价值1亿欧元的财政和人道主义援助。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）当天稍早在召开国家安全会议后宣布，将响应乌克兰总统泽连斯基的呼吁，为北约提供价值约5000万美元的资金用于为乌克兰购买导弹和弹药。

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据澳大利亚广播公司（ABC）报导，莫里森于当地时间周二中午召开国家安全会议后宣布，将响应乌总统泽连斯基的呼吁，为北约提供约7000万澳元（5000万美元）的资金用于为乌克兰购买导弹和弹药。此外，莫里森总理还宣布澳大利亚还将提供3500万澳元（2500万美元）用于人道主义支援。

莫里森说：“我们正在响应泽连斯基总统的呼吁：他说‘我们需要的是弹药，而不是搭车’，而这正是我们正在做的事……我们将提供5000万美元来支持乌克兰，包括非致命性和致命性的援助……我们说的是导弹，我们说的是弹药。”

莫里森说：“我们将与北约合作...... 我不打算谈及细节。因为我不想提醒俄罗斯政府他们要做什么准备，但我可以向他们保证，这就是冲你来的。”他同时表示，澳大利亚政府将乌克兰公民的赴澳签证申请作为“最优先事项”进行处理。

莫里森说，澳大利亚的经济利益已经成为目标，所以联盟党政府“绝不会退缩”。“为了澳大利亚的利益和当今世界的自由民主，在专制者和独裁政权之间划清界限...... 我们不能缺席。这直接关系到澳大利亚的国家利益，”他说。

法国外交部周二通过声明宣布：“面对俄罗斯入侵乌克兰造成的人道主义局势，应乌克兰当局的要求，法国决定调动1亿欧元的一揽子资金，为受冲突影响的民众提供应对措施。”声明指出：“除了向非政府组织和多边组织提供财政支持外，我们的援助还采取了紧急人道主义援助的形式”。

周二，又有价值8吨的援助物资离开法国前往乌克兰，声明还说，“正在考虑为乌克兰开展其他人道主义援助行动”。声明说，法国还将向波兰的乌克兰难民提供援助。法国已经通过波兰向乌克兰运送了33吨紧急援助，其中包括帐篷、毛毯和睡袋。声明称，这些物资已于周一交付给乌克兰当局。

此前，法国总统马克龙25日表示，法国将向乌克兰提供3亿欧元的额外预算援助，包括防御装备。马克龙1日还与日本首相岸田文雄举行了电话会谈，确认将紧密合作应对俄罗斯军事进攻导致紧张升级的乌克兰局势。岸田文雄表示，“为守住国际秩序的根基，国际社会必须团结起来采取坚决行动”。

据共同社报导，围绕对俄制裁，岸田文雄支持美国和欧盟将俄部分银行排除在国际结算系统“环球银行间金融通信协会”（SWIFT）之外的做法，表示计划加入该举措。