法经济和财政部长：我们对俄的全面经济和金融战争将导致俄罗斯经济的崩溃

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法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）3月1日在接受采访时就西方国家对俄采取的制裁措施是否有效的问题表示，制裁对俄罗斯经济的影响是“令人敬畏般的有效”。在俄罗斯总统普京日前下令全面入侵乌克兰的情况下，他指出：“我们将对俄罗斯发动一场全面的经济和金融战争。”

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勒梅尔周二早上在接受Franceinfo电台采访时表示，西方国家对俄罗斯的相关制裁将保持到位，直到“弗拉基米尔·普京在乌克兰恢复到更好的意图”。欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人2月26日晚发布联合声明宣布，将对俄罗斯中央银行实施制裁，并将一些俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的对俄最为严厉的制裁和经济限制政策。

勒梅尔指出：“我们要针对俄罗斯系统的核心，我们针对的是弗拉基米尔·普京，我们针对的是（俄罗斯）寡头，但我们也针对整个俄罗斯经济，俄罗斯人民也将付出后果。”他补充说：“制裁必须迅速、严厉打击，我们已经看到了效果。”就西方国家对俄罗斯的制裁效果，他还举例说：“卢布已经崩溃了30%”，“俄罗斯的外汇储备正在像阳光下的雪一样融化”。

勒梅尔说：“弗拉基米尔·普京著名的战争宝盒已经减少到几乎没有。”他指的是俄罗斯高达逾6300亿美元的外汇储备，其中超过4000亿美元已被存储所在地的七国集团（G 7）国家冻结，另有存在俄罗斯国内的价值1390亿美元的黄金无法与他国交易，仅剩840亿美元投资于中国债券的人民币资产可用。

普京当局无法动用绝大部分的俄罗斯外汇储备则意味着俄政府面对卢布大幅贬值将很难直接干预。时间一长，这很有可能引发银行破产、恶行通货膨胀和企业大范围倒闭及失业率高增等现象。

勒梅尔谈到：“因此，我们将导致俄罗斯经济的崩溃。”他警告说，已经注意到俄罗斯的“市场崩溃”、利率上升和“通货膨胀的增加”。据他说，美国和欧盟的合作制裁正在取得成果。他说：“美国和欧洲一起是迄今为止地球上最强大的经济和金融大陆。”他强调，欧盟“正处于发现其经济实力的过程中”。

勒梅尔指出，作为西方国家对俄制裁的一部分，盟国和伙伴将要冻结的俄罗斯资产总额占“近1万亿美元”。他并补充说：“我们将对俄罗斯发动一场全面的经济和金融战争。”此外，法国还打算打击存在于其境内的俄罗斯寡头资产。勒梅尔表示，目前还不知道这些寡头在法资产的数量。

勒梅尔指出：“我已经成立了一个工作队，以确定所有俄罗斯寡头，他们的财产，他们在法国的资产，在寡头自己的名下，他们的配偶（的名下），他们的孩子（的名下），他们的房地产公司。这样他们就不能躲在财务安排后面。”

勒梅尔承诺：“我们正在与总理府进行合法合作，以便将冻结变成扣押，我们将触及俄罗斯权力的核心（......），没有一个寡头会从我们的网络缝隙中落入，这是我们的目标。”

勒梅尔强调，如果有必要，西方已经准备好对俄罗斯“重新加强制裁”，正如爱丽舍宫前一天所说。法国总统府周一表示：“当务之急是提高普京总统的战争成本”，已经采取的制裁“比普京总统预期的伤害更大。”这些制裁也将影响欧洲国家的经济。但在勒梅尔来看来：“受影响的是俄罗斯，而不是欧洲”。

勒梅尔说：“这是我们向所有想挑战地球上民主国家的有效性、政治分量的专制政权发出的信息。”