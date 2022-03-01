法经济和财政部长：普京将直接和个人对其本国民众的困难负责

法国/俄罗斯/乌克兰

法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）3月1日在接受采访时表示，俄罗斯总统普京“将对其本国人民的（经济）困难直接和个人负责”。

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勒梅尔周二在巴黎接受美国有线电视新闻（CNN）采访时说，俄罗斯全面入侵乌克兰后，西方国家对莫斯科实施的经济和金融制裁的后果“首先是对弗拉基米尔·普京，首先是对寡头，首先是对俄罗斯的金融和经济体系，但也会对俄罗斯民众产生副作用。”

勒梅尔强调：“我们不想伤害俄罗斯民众，但通过实施经济和金融制裁，当然，弗拉基米尔·普京将直接和个人对其本国民众的困难负责。”

周二早些时候，勒梅尔透露，随着美欧等国对俄罗斯发起“经济和金融战争”，价值近1万亿美元的俄罗斯资产已被西方制裁所冻结。他在采访中告诉CNN主持人阿曼普尔说，这些制裁措施有效地大大损害了俄罗斯的经济，并向克里姆林宫发出了一个明确的信息。

勒梅尔说：“当你看到（俄罗斯经济）目前的情况时，制裁证明是有效的。”他补充说：“卢布已经贬值了30%。让我们看一下俄罗斯市场。俄罗斯市场上已经减少了30%。让我们看看在俄罗斯发生银行挤兑的风险。我们已经对俄罗斯经济造成了......严重的损害，对俄罗斯金融系统造成了严重的损害，我们将坚持这条路线，这是一条非常强有力的路线，以使人们了解我们的决心，即：对弗拉基米尔·普京说停止。”

勒梅尔说：“我认为，我们必须通过实施这些制裁和对俄罗斯经济造成这种损害，来表明我们面对威胁的完全决心，因为这是我们目前手中的武器。”他补充说：“我真的认为，俄罗斯当局对欧洲国家（所展现出）的完全决心感到惊讶。”