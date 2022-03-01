泽连斯基向欧洲议会讲话：我们在为自由、生存和成为欧洲的平等成员而战

乌克兰/欧盟/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky ）2月28日签署了要求该国加入欧盟的正式申请，敦促布鲁塞尔通过特别程序尽快批准乌克兰加入欧盟。泽连斯基3月1日还以视频的方式向欧洲议会发表了讲话。他在讲话中向欧盟呼吁：“我们已经证明了我们的力量。我们已经证明，至少我们和你们是完全一样的。所以证明你们和我们在一起。证明你们不会让我们离开。证明你们确实是欧洲人。”

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欧洲议会周二举行了针对俄罗斯入侵乌克兰事件的全体大会。泽连斯基通过视频的方式向欧洲议会发表了激动人心的演讲，呼吁支持乌克兰加入欧盟，并在演讲结束后获得了在场的欧洲议会议员和欧盟官员们的长时间的起立鼓掌。

泽连斯基面对欧洲议会的议员们表示：“非常感谢，亲爱的在这次会议上的（欧洲议会）主席和媒体朋友们，你们知道在过去的几天里，我不知道如何欢迎和问候大家，因为我不能说早上好，也不能说下午好或晚上好，我不能这样做，这是事实。因为每天对某些人来说，这一天是不好的，对某些人来说，这一天是（生命的）最后一天了。”

泽连斯基谈到：“我今天说的是我的公民，乌克兰的公民，他们正在通过付出最终的代价来捍卫自由。我很高兴我现在在这里看到的和听到的，我很高兴能感受到这种气氛，团结一致的气氛。我很高兴我们今天团结了你们所有的人，所有的欧洲联盟的国家。但我不知道，这将是他们必须付出的代价，这对我来说，对我们来说，对每个乌克兰人来说，对我们的国家来说是一个悲剧。我的意思是这个高昂的价格，非常高昂的价格，成千上万的人被杀害，两次革命，一堵墙和遭受长达五天的被俄罗斯联邦全面入侵的价格。”

泽连斯基说：“你知道，我不会读纸张上写的东西，因为我国在生活中的纸上阶段已经结束，现在我们面对的是现实，我们面对的是被杀害的民众的真实生活。你知道，我相信今天我们正在为价值观、权利、自由、为和你们一样平等的愿望而付出生命。我们正在送走我们最好的人，最强健的人，最坚信价值观的人，乌克兰人是不可思议的，我们经常喜欢说，我们将赢得每个人。”

泽连斯基说：“我很高兴你们不仅在谈论它，而且你们可以看到它。我们确实，我们将克服每个人。我相信，我相信，有一句话: 欧洲对乌克兰的选择。这就是我们努力的方向，也是我们要做的事情，所以我想听听你们对我们说的话，我们可以从你们那里听到乌克兰对欧洲的选择。”

泽连斯基说：“我在这里有一些休息时间，因为我们在导弹袭击和轰炸之间有休息时间。今天早上对我们来说是一个非常悲惨的日子，两枚巡航导弹击中了哈尔科夫，这个城市位于俄罗斯联邦的边界上。那里总是有许多俄罗斯人，而且那里有（两国人们之间）热情的关系。那里有20多所大学。”

泽连斯基说：“这是一个拥有我国最多的大学的城市，那里的年轻人聪明、伶俐，人们一直聚集在那里，在我国最大的广场上庆祝所有的庆祝活动，那个广场叫做自由广场。这是全欧洲最大的广场，这是真的，这被称为自由广场。你们能想象今天早上两枚巡航导弹击中了这个自由广场，数十人被杀害，这就是自由的代价。”

泽连斯基说：“我们正在为我们的土地和自由而战。尽管我们国家的所有城市现在都被封锁了，但没有人可以进入和干预我们的自由和国家。请你们相信我，今天（在乌克兰）的每一个广场，不管它们叫什么，从今天起，它们将被称为自由广场，在我们国家的每个城市（都会是如此）。”

泽连斯基说：“没有人会打垮我们，我们很强大，我们是乌克兰人，我们希望看到我们的孩子活着，我认为这是一个公平的愿望。昨天，有16名儿童被杀害。普京总统会一次又一次地说：这是某种行动，我们正在建设一个军事基础设施。我们的孩子们在哪里？他们在什么样的军事工厂工作？他们用什么坦克或发射巡航导弹。普京昨天就杀了16个人。”

泽连斯基说：“我们的人民非常有动力，非常有动力。我们在为我们的权利、自由、生命而战，现在我们在为生存而战，这是我们的最高动力，但我们也在为成为欧洲的平等成员而战。我相信，今天我们向大家展示的正是我们的实力，有了我们，欧洲联盟将更加强大，所以没有你们，这是肯定的。乌克兰将是孤独的。”

泽连斯基说：“我们已经证明了我们的实力，我们已经证明了至少我们和你们是完全一样的，所以请证明你们和我们在一起，证明你们不会让我们离开，证明你们确实是欧洲人。之后，生命将战胜死亡，光明将战胜黑暗。荣耀属于乌克兰，谢谢你们！”

泽连斯基在发言前后都得到了全场的起立鼓掌，在他讲话期间，同声传译人员多次几度哽咽。乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周二还在推特上说：“欧盟现在能做出的最好决定是接受乌克兰成为该组织的一个新的正式成员。”

库列巴补充说：“历史性的时刻需要作出重大的历史性决定，这可以改变事件的流向”。他敦促欧盟领导人“毫不拖延地”接纳乌克兰加入欧盟。