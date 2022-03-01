英国政府警告 普京将对乌克兰的战争罪行“负责”

英国副首相，多米尼克·拉布 (Dominic Rabb) 今天周二（3月1日）警告说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将必须对于他在乌克兰犯下的可能定罪为战争的罪行“负责任”。

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在英国日前强烈谴责俄罗斯总统普京对乌克兰的军事行动是“野蛮”和“无正当理由”的攻击后，英国副首相，多米尼克·拉布周二警告俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，指出他将必须对于他在乌克兰犯下可能的战争罪行“负责任”。

同样也是司法部长的多米尼克·拉布 (Dominic Rabb) 在英国天空新闻台(SkyNews) 上表示：“普京和莫斯科的指挥官都很清楚，他们将对在乌克兰领土内所犯下的任何违反战争法的行为负责。” 他还补充道。 “我们对此战争罪行为将不视而不见。，”

国际刑事法院（ICC）检察官卡里姆汗周一宣布：要“尽快”开始对乌克兰局势进行调查。

英国此前曾强烈谴责俄罗斯总统普京对乌克兰进行的“野蛮”和“无正当理由”的攻击。英国首相鲍里斯·约翰逊，并承诺将对俄罗斯实施英国“有史以来规模最大和最严厉的”一揽子经济制裁，：包括冻结所有在英国的俄银行，将其排除在金融体系外，并大力推动把俄罗斯从SWIFT国际快速支付体系中剔除等的一系列制裁措施，而且英国还将继续向乌克兰提供经济和防御性武器援助。