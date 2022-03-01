马斯克SpaceX星链上网终端抵达乌克兰 俄军空袭基辅电视塔

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乌克兰副总理费多罗夫 (Mykhailo Fedorov)2月28日在推特上发布的照片显示，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 向乌克兰发去了一辆装满星链用户终端的卡车，意味着在这些终端的帮助下，乌克兰部分地区将重新获得网络服务。此外，乌克兰内务部长顾问格拉先科（Anton Gerashchenko）3月1日证实，入侵的俄罗斯军队袭击了基辅电视塔。

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费多罗夫2月26日通过推特向SpaceX公司创始人马斯克求助，希望该公司能够建设星链卫星互联网地面站，以帮助改善乌克兰的卫星互联网接入服务。面对费多罗夫的求助，马斯克也做出回应：“星链服务已经在乌克兰激活，更多用户终端正在运送途中。”

费多罗夫周一在推特上传的照片显示，SpaceX公司向乌克兰发去了一辆装满星链用户终端的卡车，初步统计，这些终端数量为150台。之后，马斯克也证实了这件事。当费多罗夫发推文向马斯克表示感谢时，马斯克回复： “不足挂齿。”

根据监测组织 Netblocks的一份报告，随着俄罗斯向乌克兰发起军事行动后，乌克兰的互联网服务一直在经历“严重的中断” 。据了解，到目前为止，SpaceX 已经入轨了 1700 多颗卫星，其中部分卫星会经过乌克兰上空。

然而，乌克兰却没有地面站可以接收星链网络信号，最近的地面站位于波兰沃拉·克罗博斯卡(Wola Krobowska)村。据乌克兰《基辅独立报》周二报导，乌克兰对SpaceX的星链卫星互联网系统进行了成功测试。

报导指，速度达到每秒200兆比特以上。马斯克向乌克兰提供了该系统，以确保俄罗斯军队无法破坏乌克兰的互联网连接。

而就在当地时间周二下午5点左右，乌克兰电视频道数分钟前停止了广播。俄罗斯军队袭击了基辅电视塔。乌克兰内务部长顾问格拉先科在他的Telegram频道上写道：“普京的纳粹分子刚刚袭击了基辅电视塔”。乌克兰内务部表示，一些频道的备份广播将“在最快的时间内”启动。

据国际文传电讯社(Interfax)援引乌克兰国家紧急救援部门的话报导，基辅电视塔遭空袭，现已造成5人死亡，5人受伤。