乌克兰战争已酿2千平民死亡 第2轮谈判将登场

2千平民死亡

俄罗斯入侵乌克兰进入第7天，传出乌克兰已约2000平民丧生，近83万6000人出逃。另外塔斯社援引乌克兰总统顾问阿列斯托维奇表示，俄乌代表将于2日举行第二轮谈判。

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塔斯社（TASS）称，阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）是在“乌克兰24电视台”（Ukraine-24 TV）说这番话的。

俄乌2月28日第一轮谈判进行了5小时，未取得任何突破。俄罗斯新闻社（RIA）1日报导称，第二轮谈判将在白俄罗斯靠近波兰的边境地区举行。

● 俄军持续轰炸 乌克兰平民死伤惨重

目前俄军持续轰炸乌克兰，俄罗斯1日以火箭攻击首都基辅电视塔，造成5名平民丧生。但法国记者专访当地居民时，他们表示：电视中断后又恢复了。

东南部马立波港（Mariupol）砲声隆隆；西侧滨临黑海（Black Sea）的赫尔松市（Kherson）已被俄军包围，第2大城哈尔科夫（Kharkiv）24小时内至少21人死于砲击，112人受伤。

据乌克兰救难机构表示，俄罗斯入侵已造成乌克兰超过2000名平民丧生，数以百计的建筑物遭摧毁，其中包括运输设施、医院、幼儿园和住宅。联合国（UN）2日的数据则显示，战事加剧已导致近83万6000名乌克兰人出逃。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄国企图将乌克兰国家、历史和人民“一笔抹去”。

不过，乌克兰官员也称，乌克兰军方阻止了车臣暗杀总统泽伦斯基的阴谋，因为俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）中不支持战争的成员，向乌克兰有关当局泄露消息。