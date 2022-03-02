乌国家紧急服务：约2千名乌克兰平民在七天的战争中死亡

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乌克兰国家紧急服务3月2日通过其脸书官方账号介绍称，在俄罗斯全面入侵乌克兰战争爆发的七天里，有超过2000名乌克兰人死亡，这还不包括在战斗中阵亡的乌克兰军人和民兵。

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乌克兰内务部下属的国家紧急服务通过脸书介绍称：“在战争的七天里，俄罗斯摧毁了数百个交通基础设施、住宅楼、医院和幼儿园。在这段时间里，已经有超过2000名乌克兰人死亡，这还不包括我们的保卫者。”

据乌克兰国家紧急服务称，通过该部门人员的救援努力，有可能挽救了150多人的生命，消除了敌人炮击后产生的400多起火灾，并疏散了500多人。救援人员还解除了416个爆炸物的危险。与此同时，在执行任务时，10名救援人员死亡，13人受伤。

乌克兰国家紧急服务还宣布，周三正在完成向乌克兰援助七台现代消防和救援设备的过程，这些设备将立即投入救援人员的工作。

此外，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）当天介绍称，来自世界16个国家的志愿者已经前往乌克兰，来参加此前由乌总统泽连斯基宣布建立的“乌克兰领土防卫国际战队。”

据国际文传电讯社报导，库列巴在周三的在线简报会上说：“我们已经动员了一个国际反战联盟，已经包括至少86个国家和15个国际组织。约有19个国家正在向乌克兰提供武器，其中几个国家是历史上第一次这样做。”

库列巴补充说：“10个国家（向乌克兰）提供宏观财政援助，22个国家提供人道主义援助，来自世界16个国家的志愿者已经来到乌克兰，他们准备与乌克兰人民并肩作战，反对侵略者。他们的总人数已经超过了一千人，而且申请还在继续。”

据伦敦LBC广播电台报导，基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）还向伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）发出请求，要求向乌克兰运送更多的反坦克武器。据悉，这一请求是通过乌克兰驻英国大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）发出的，他于周三与萨迪克·汗会面。

普里斯泰科向萨迪克·汗表示：“我与基辅市长谈过，告诉他我将会见伦敦市长，以及他需要什么样的帮助。我以为他会（说）有关水处理、食品或其他方面的事情，但市长告诉我，他需要反坦克火箭弹。”普里斯泰科说：“这就是我们现在的情况。”

据德国《明镜》周刊报导，德国日前宣布支援乌克兰的武器已经抵达战区。来自德国联邦国防军的500枚“毒刺”级地对空导弹和1000枚反坦克武器于周日送达乌克兰。乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）在周三确认，该国将收到来自国外的“毒刺”和“标枪”导弹，以及另一批土耳其武装无人机。