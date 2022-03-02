俄寡头阿布证实出售切尔西俱乐部： 所有净收益将用于资助乌克兰战争的受害者

俄罗斯/乌克兰/欧洲

据英国天空新闻周三报导，俄罗斯寡头、英超切尔西足球俱乐部的老板阿布拉莫维奇（Roman Abramovich ）最新证实，他将出售切尔西俱乐部，出售的“净收益”将用于资助乌克兰战争的“所有受害者”。

广告 继续浏览后续

这位2003年接手切尔西俱乐部的俄罗斯亿万富翁说，他出售俱乐部所得的钱将捐给一个基金会，用于资助“乌克兰战争的所有受害者”。报导指，目前还不清楚阿布所提到的“所有受害者”是否只是指乌克兰人，还是指俄罗斯人。但阿布说，这“包括为受害者的紧急和迫切需求提供关键资金，以及支持长期的恢复工作。”阿布在2003年以1.4亿英镑买下切尔西俱乐部，俱乐部目前欠他的债务为15.14亿英镑。

在切尔西俱乐部网站上发表的一份声明中，阿布说：“我想谈谈过去几天媒体关于我对切尔西俱乐部所有权的猜测。正如我之前所说，我在做决定时总是以俱乐部的最佳利益为重。在目前的情况下，我因此作出了出售俱乐部的决定，因为我相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部的赞助商和合作伙伴的最佳利益。”

阿布说：“俱乐部的出售不会快速进行，而是将遵循适当的程序。我不会要求偿还任何贷款。对我来说，这从来都不是生意或金钱的问题，而是对比赛和俱乐部的纯粹热情。此外，我已经指示我的团队建立一个慈善基金会，所有出售的净收益将被捐赠。该基金会将为乌克兰战争的所有受害者提供帮助。这包括为受害者的紧急和迫切需求提供关键资金，以及支持长期的恢复工作。请知道，这是一个非常困难的决定，以这种方式与俱乐部分离让我很痛苦。然而，我确实相信这符合俱乐部的最佳利益。”

阿布说：“我希望我能够最后一次访问斯坦福桥，亲自和你们所有人说再见。能够成为切尔西俱乐部的一员是我一生中的荣幸，我为我们共同取得的所有成就感到骄傲。切尔西足球俱乐部和它的支持者将永远在我心中。谢谢你们。”稍早的消息指，阿布希望通过出售俱乐部获得约30亿英镑。据了解，阿布还正试图出售他在英国的所有别墅及其他资产。

报导指，在目前的地缘政治背景下，阿布出售交易切尔西俱乐部的可行性仍然存在问题，他面临着在俄罗斯全面入侵乌克兰后被英国政府制裁的可能性。据一位内部人士透露，阿布的银行家们热衷于迅速完成交易，有可能最快在5月完成。

在英国国内要求对俄罗斯寡头实施更严厉制裁的压力下，工党领袖基尔·斯塔默（Keir Starmer）在周三的英国议会下议院首相质询中，提出了阿布与普京当局的联系问题。阿布一直被认为是普京最亲信的寡头之一，尽管他本人对此一再否认。