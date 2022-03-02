俄罗斯入侵乌克兰 引发全球性的反战浪潮

反战浪潮

俄罗斯与乌克兰代表团将于3月2日举行新一轮谈判。塔斯社、今日俄罗斯通讯社援引消息人士的话报道说，按照最初约定，会议应在3月2日举行。谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。

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2月28日，俄乌双方代表团在白俄罗斯戈梅利州举行24日俄方开展特别军事行动后的首次谈判。俄代表团团长梅金斯基在会谈结束后对媒体说，谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题，找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。双方一致同意继续谈判。

在第一轮乌俄谈判破裂后，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）3月1日以视讯方式，在欧洲议会发表演讲。他的为自由、生命而战的一番慷慨激昂的讲话，让整个会议大厅的全体人深受感动，所有人起立鼓掌表达致意。欧盟的英文翻译官一度哽咽。而随着战事更加严峻，全球性的反战浪潮风起云涌。

与泽连斯基形成鲜明对比的是，当俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周二在联合国人权理事会（UN Human Rights Council）发表谈话时，还没开始，全场就走光光，表示抵制。

目前，乌克兰军队和志愿者仍在抵抗俄军的不断进攻。乌克兰第二大城市哈尔科夫市中心3月1日遭俄军空袭，引发巨大爆炸，俄军随后已进入市中心自由广场的政府办公室；俄罗斯在乌克兰境内的军队已经从40%增加到75%左右，仍有大量军队在向首都基辅推进；据悉，俄罗斯派出的数百人组成的“斩首行动组”已瞄准泽连斯基等23位乌克兰高官。

据CNN报导，俄罗斯国内的反战声浪已四起。开战以来，俄罗斯多地连日都有不畏遭警力镇压、逮捕的群众上街抗议。知名连署网站Change.org上一项由俄国人发起的《反对乌克兰战争》俄文连署，截至3月1日，已募集到超过100万人的签名。