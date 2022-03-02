前纳粹集中营受害者组织联合声明谴责俄罗斯以“去纳粹化”幌子侵略乌克兰

欧洲/俄罗斯/乌克兰

代表前纳粹集中营受害者的几个国际组织今天签署一项呼吁，要求俄罗斯立即结束正在发动的侵略乌克兰战争，并谴责俄罗斯使用“去纳粹化”和“种族灭绝”的指控字眼来为攻击乌克兰辩护。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自巴黎报道说，代表前纳粹集中营受害者国际组织在周三今天发给法新社的一份谴责文告中说：这一呼吁的签署者承载纳粹受害者的记忆。他们谴责使用 "非纳粹化"和 "种族灭绝 "的字眼来为对乌克兰的攻击辩护。谴责公告文说，“我们有合法权利指出正在进行的战争具有多么严重的悲剧。我们不能接受这些词被如此滥用。”

奥斯威辛、布亨瓦尔德-多拉、达豪、毛特豪森、纳茨韦勒-斯特鲁特霍夫、纽恩加姆、萨克森豪森和拉文斯布吕克集中营受害者国际委员会的领导人共同签署了来自纪念受害者世界的谴责呼吁，他们代表着纳粹集中营的受害者以及他们的后代。

法新社说，俄罗斯总统普京上周为在乌克兰发起的军事行动辩护，指称军事行动目的是保卫该国东部的分裂分子，并使其亲西方的邻国 乌克兰"非军事化和非纳粹化"。普京再次谴责乌克兰在顿巴斯（东部）对亲俄分裂分子策划施行 "种族灭绝"。

国际纳粹集中营受害者组织指出，"我们谴责正在对乌克兰发动的战争，战争危及乌克兰的生存和欧洲的和平。这种军事攻击明显违反了国际法。" 前纳粹集中营的受害者委员会在谴责文中写道，他们相信，如果所有各方表现出理性和人性，任何地缘政治的分歧与冲突都可以在谈判桌上得到解决。

国际纳粹集中营受害者组织呼吁，"立即停止这场战争"！