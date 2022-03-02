卢森堡外相对乌克兰民众深表同情 情绪激动下称希望俄罗斯人民获得真相推翻普京

卢森堡/普京/乌克兰

卢森堡外交部长让-阿瑟伯恩周三对乌克兰人的痛苦表示同情，甚至希望俄罗斯总统普京被俄罗斯人民 "推翻 "以停止侵略乌克兰战争。

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据法新社今天发自卢森堡消息说，卢森堡外交部长让-阿瑟伯恩Jean Asselborn 周三今天在国家广播电台100.7节目中说，他对俄罗斯公民没有办法通过俄罗斯国家媒体获得关于战争的真实信息感到遗憾。卢森堡外交部长让-阿瑟伯恩说，"如果俄罗斯人民能够看到普京在乌克兰的所作所为，看到乌克兰人有多害怕，看到他（俄罗斯总统）的良心上可能有多少人命在追债，那么他们就会推翻克里姆林宫。"

据阿塞尔伯恩补充说："也许这就是我们所能希望的，这就是普京真的被肉体推翻以阻止这一切。

据该报道，法新社稍后联系到让-阿瑟伯恩，他解释说，他是在当场被西方外交官告知俄罗斯军队正在攻击乌克兰的平民后，"在心情激动时刻说出了这些话"，因为战争实况与克里姆林宫的说法相反。

卢森堡大公国是欧盟的创始国之一，其外交主管阿瑟伯恩表示，他对通过谈判以外交方式解决冲突的机会感到悲观。“他说：”我们不应该告诉人们，在外交上我们仍然会设法转危为安。但只要有普京担任总统，这是不可能的。”

周三，普京挥师入侵乌克兰的第七天，俄罗斯空降部队在乌克兰第二大城市哈尔科夫登陆，该城市成为新的轰炸目标。

而首都基辅正准备迎接俄罗斯军队的进攻。

法新社说，对基辅和哈尔科夫的打击已经造成数十人死亡。世界各地引发了强烈的抗议，反战示威和声援乌克兰的集会与行动成倍增加。