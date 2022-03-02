国际法庭将开庭审理俄罗斯侵略乌克兰种族灭绝罪责

乌克兰/俄罗斯/海牙国际法院

俄罗斯入侵乌克兰并在乌克兰全境开战后，乌克兰向国际法院投诉要令俄罗斯停止入侵后，总部设于荷兰首都海牙（Hague）的联合国最高法院将公开举行听审。国际法院声明指出：「这项听审将专门审理乌克兰提出采取临时措施指示的要求。」据联合国难民署指出，已有66万多人逃离海外，估计有百万乌克兰人流离失所。英国政府1日警告，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和俄军指挥官可能因触犯战争罪而面临起诉。

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据法新社报道，国际法院1日指出，俄罗斯与乌克兰战事加剧，7、8日将就俄乌有关种族灭绝指控举行听审。

联合国难民署指出，已有66万多人逃离海外，估计有百万乌克兰人流离失所。乌克兰人口约4400万人。联合国预估，未来数月可能有高达400万难民需要协助，乌克兰境内另将有1200万人待援。

国际法院无权对推动入侵的个别俄罗斯领导人提起刑事指控，但这个世界最高法院有权处理据称违反国际法的国与国间控诉。国际刑事法院（International Criminal Court）检察官卡林汗（Karim Khan）此前宣布，将针对俄罗斯入侵后的「乌克兰局势」展开调查。

俄罗斯蔑视国际禁令、杯葛和制裁，加紧推动它所称目的在捍卫乌克兰讲俄语的人民，并推翻民选政府的攻击行动。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）指出，华府希望国际法院在听审中，「对乌克兰提出的临时措要求紧急采取行动」。他说：「俄罗斯一天不放松侵略，乌克兰一天就会有更多暴力、苦痛、死亡和破坏。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

据法新社，就在入侵乌克兰的俄军无差别炮击一座城市时，英国政府1日警告，俄罗斯总统普京和他的指挥官可能因触犯战争罪而面临起诉。

俄军炮击乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv），摧毁了一所学校，据该市市长称，至少造成11名平民丧生。英国多家报纸的头版刊登了乌克兰2名女孩在俄罗斯攻击时遇害的照片，以及一名医生试图救治其中一人时讲的话：「让普京看看这个。」

曾担任战争罪检察官的英国司法大臣拉布（Dominic Raab）以1990年代前南斯拉夫战争为例，表示无论多长时间，英国和盟国都会将任何违犯者绳之以法 。他告诉天空新闻网（Sky News）：「那就是为什么我们向蒲亭以及在莫斯科和乌克兰现地的那些指挥官明确表示，他们将为任何违反战争法的行为负责。」

在荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）周一表示，自俄罗斯2014年夺占克里米亚半岛以来，该法院发现「合理依据」，怀疑俄罗斯犯下战争罪和违反人道罪，正对此展开调查。

拉布在英国广播公司（BBC）电视台节目补充道，对普京、俄罗斯将领和士兵来说，「他们确有被送上海牙法院被告席的风险」。拉布说，「国际刑事法院若决定采取行动，我确信英国和盟国会愿意在实际上和后勤方面给予支持。」

国际特赦组织（Amnesty International）表示，乌克兰东北部一所用于收容平民的幼儿园，2月25日遭到俄罗斯集束炸弹击中，造成3人丧命，其中包括一名儿童。