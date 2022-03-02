埃克森美孚、西门子、苹果等西方大企业相继宣布退出或停止在俄服务

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美国石油巨头埃克森美孚3月1日表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，该公司将退出其估值超过40亿美元的俄罗斯石油和天然气业务，并停止在俄的新投资。德国工业集团西门子公司也宣布，已经停止了对俄罗斯的所有新业务和国际供货。同样采取了退出或停止在俄市场服务的包括波音、空客、苹果、谷歌等一系列在各领域的西方领头羊企业。

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据了解，埃克森美预计将停止位于俄罗斯远东地区萨哈林岛大型开发项目的生产。埃克森美孚拥有该项目30%的股份，其它股东包括俄罗斯国有控股的石油生产商Rosneft、日本的SODECO和印度的ONGC Videsh。该公司表示，正采取措施退出该财团。

据一位知情人士称，埃克森美孚还在为驻俄罗斯的外籍员工制定离开该国的计划，如果这些员工愿意这样做的话。埃克森美孚在俄罗斯有大约1000名员工，绝大部分是俄罗斯公民。该公司表示：“埃克森美孚支持乌克兰人民捍卫他们的自由并决定自己国家的未来。我们谴责俄罗斯侵犯乌克兰领土完整并危及其人民的军事行动。”

埃克森美孚定于周三与华尔街的分析师会面，该公司没有提供退出俄罗斯的具体时间表，也没有对潜在的资产减记发表评论。在其2月份提交的最新年度报告中，埃克森美孚在俄罗斯资产的价值为40.55亿美元。据两位熟悉此事的人士说，早些时候，埃克森美孚开始从俄罗斯撤出美国员工。撤离的员工人数尚不清楚。其中一位人士说，该公司派了一架飞机到萨哈林岛去接回员工。

值得一提的是，英国能源巨头英国石油(BP)公司在上周日宣布，将出售其在俄罗斯石油公司(Rosneft)的股份。壳牌公司也宣布将退出与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的合资企业。

德国西门子公司宣布，已经停止了对俄罗斯的所有新业务和国际供货。该公司说：“我们完全支持所有的制裁。为此，在我们评估所有制裁的全部影响时，所有在俄罗斯的新业务和对俄罗斯的国际交货都暂停了。”西门子没有立即回答关于该公司如何处理其在俄罗斯的现有商业活动的问题。自19世纪50年代以来，西门子一直与俄罗斯有往来，在苏联解体后，该公司一直活跃在俄罗斯的能源、通信和医疗技术领域。

此外，苹果公司已停止了其在俄罗斯的在线网站的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhone、iPad和其他苹果设备。试图从俄罗斯商店进行购买，在尝试将产品添加到在线购物车时，会出现"无法交付"的结果。苹果公司周二说：“我们对俄罗斯入侵乌克兰深表关切，并与所有因暴力而遭受痛苦的人站在一起。我们正在支持人道主义努力，为正在发生的难民危机提供援助，并尽我们所能支持我们在该地区的团队。”

耐克公司没有对这一冲突发表评论，但俄罗斯客户已无法在线订购其产品。一条自动信息说，耐克公司正在停止网上订单，因为它不能保证向俄罗斯的客户交付货物。耐克的网站指示客户到他们最近的耐克商店。谷歌也禁止了俄罗斯国家媒体在其服务中运营广告及获得营收。谷歌旗下的视频网站YouTube周二表示，继社交媒体Facebook和TikTok已经颁发的类似禁令之后，将阻止俄罗斯官媒“今日俄罗斯”（RT）和“俄罗斯卫星通讯社”（Sputnik）在欧洲境内的传播。

美国波音公司暂停了对俄罗斯航空公司的维护和技术支持，欧洲空客公司也停止向俄罗斯发送零部件和支持俄罗斯航空公司。空客表示，正在分析其莫斯科工程中心在西方制裁下能否继续为当地客户提供服务。而福特汽车与其他多家西方汽车制造商一起暂停了在俄罗斯的业务。哈雷摩托车宣布暂停向俄罗斯运送其生产的摩托车。

日本本田汽车表示，暂停了对俄罗斯的汽车和摩托车的运输。据《日经新闻》报导，马自达将暂停向其在该国的工厂出口汽车零部件。世界上最大的航运公司，丹麦马士基集团和总部设在日内瓦的地中海航运公司，也在周二暂停了进出俄罗斯的集装箱航运。

自俄罗斯全面入侵乌克兰后，数十家来自美欧和亚洲等全球各地的大型企业已经停止或宣布计划放弃它们在俄罗斯的业务。