埃尔多安呼吁俄乌尽快停火，支持北约扩大

土耳其/俄罗斯/乌克兰

土耳其总统埃尔多安3月1日在发言中呼吁俄罗斯和乌克兰尽快停火，并“为世界和平作出贡献”。他还强调：“我们一直坚持北约扩大是有益的观点”。

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北约成员国土耳其与乌克兰和俄罗斯有着共同的海上边界，并与两国都有着良好的关系。2月24日，乌克兰要求土耳其关闭博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，禁止俄军舰通行。随后土方回应说，根据1936年《蒙特勒公约》，土耳其有权在战争期间关闭博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，禁止外国军舰进入。2月28日，土耳其宣布根据1936年的《蒙特勒公约》关闭博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，限制一些俄罗斯船只从地中海的通行。

埃尔多安周二与来访的科索沃总统奥斯曼尼举行的联合新闻发布会上呼吁俄乌两国尽快停火、“为世界和平做出贡献”。当被问及乌克兰申请加入欧盟的问题时，埃尔多安表示，土耳其作为几十年来的欧盟候选国，将支持北约和欧盟的任何扩大。就科索沃的北约成员身份问题，埃尔多安指出：“我们在承认科索沃这一点上采取了措施，我们承认科索沃为北约成员国。我们一直坚持北约扩大是有益的观点，我们今天也在捍卫这一观点。采取这些步骤是为了希望世界实现和平。”

埃尔多安还呼吁欧盟对土耳其希望加入该集团的申请表现出与基辅的入盟申请“同样的敏感性”。他批评欧盟有些成员国在土耳其入欧的问题上“不真诚”。埃尔多安说：“我们赞赏乌克兰为加入欧盟所付出的努力。但我在这里要对欧盟成员国家说，你们为什么仍然担心让土耳其加入欧盟。你们也应对土耳其表现出与对乌克兰同样的敏感性。难道是当遭到一个国家的攻击时，你们才会考虑？。”

乌克兰总统泽连斯基在周一签署了乌克兰申请加入欧盟的文件。在3月1日的欧洲议会就俄罗斯全面入侵乌克兰举行的全体会议上，泽连斯基应邀远程发表演讲，再次呼吁欧盟同意接纳乌克兰入盟。对此，欧盟委员会主席冯德莱恩当天重申对乌克兰加入欧盟的支持，并指如今欧盟与乌克兰的关系比以往任何时候都紧密，但“前面仍有很长的路要走。我们必须结束这场战事。”

此外，土耳其外长恰乌什欧卢周二在受访时表示，将一一研究针对俄罗斯的制裁决定。他补充说：“总的来说，我们原则上不参与此类制裁。也没有参与这些制裁的倾向。”据了解，土耳其总统府发言人卡林是表明没有计划对俄罗斯实施制裁的另外一个人物。他表示：“需要有一个能够和俄罗斯交谈的角色。当所有人‘拆桥’时，有谁和俄罗斯对话？我们为保持这一渠道的敞开而没有计划制裁方案。”

卡林称，希望俄罗斯和乌克兰之间进行的谈判实现停火协议，并指“俄罗斯有不符实际的要求，像承认克里米亚，乌克兰的非武装化。从我们的角度来讲，这些都是不可接受的。我们的聚焦点是战争的结束，谈判得出停火决定，建立一条人到走廊。”卡林认为，俄总统普京的真正目的是与西方进行更大的讨价还价。他提出：“我们在这里和俄罗斯保持联络，继续支持乌克兰，保持与西方的沟通。”