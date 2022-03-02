基辅地铁站：乌克兰首都居民最后的避难所

俄罗斯/乌克兰

法新社今天这样描述：在乌克兰基辅地铁里，一名受伤的乌克兰士兵将他的拐杖丢在地上，为他伤心的妻子擦去眼泪，并抱起他五岁的儿子。在潮湿的地下，谢尔盖和纳塔利娅-巴迪列维奇庆祝他们的重逢。周二昨天，在一枚俄罗斯导弹落在几百米外的乌克兰国家电视塔上之后，他们在爆炸混乱中被分开。这次袭击造成一个四口之家和一名记者死亡。因腿部受伤而一瘸一拐的谢尔盖承认，他担心他的家人会蒙受更惨爆炸境遇。"昨天他们出去了，刚两分钟后就发生了爆炸，"这位41岁的老兵由于后怕压力仍然过大，说话都有些结巴。

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谢尔盖继续说道，"我打电话给我妻子，想让她回家，街上还有人喊她快去地铁避难所。"我不知道她是否还活着，"他补充说，看着他的妻子，妻子正努力阻止自己的手发抖。

在他们旁边，他们的长子困惑地盯着他们的临时“新家”，一条地铁走廊变成了一个巨大的避难所，几十个家庭在这里得到了庇护。最小的孩子仍然粘在他母亲娜塔莉亚身边。谢尔盖说，“现在小家伙不敢出去了。”

基辅地铁系统建于20世纪60年代初，当时对二战和轰炸的记忆还很深刻。这些车站被故意挖得很深，就想能提供庇护。而阿森纳站位于地下105米，是世界上最深的地铁车站。但是今天，基辅成了最受欢迎的公共交通系统，包括52个车站和67公里长的隧道，几乎都已经处于停运状态。但所有的车站仍然为那些在家附近没有避难地的人开放。基辅的许多人住在极易被轰炸的高层建筑中。

基辅地铁运营该系统的公司负责人维克多-布拉金斯基（Viktor Braginsky）没有想到，在他有生之年，地铁会成为整个城市的战时庇护所。他说，"我仍然无法相信，"他在该市西岸Dorohozhychi车站的入口处告诉记者。他补充说："一切似乎仍然是超现实的，"。

每个站可以容纳1000人，可以抵御俄罗斯武装部队对该市使用的火箭弹、迫击炮或格拉德导弹的冲击。理论上，这里可以容纳多达10万人。

据法新社说，第一批就在Dorohozhychi站定居的家庭，已经有6天，他们已经明白，他们在这里是要继续留下来。有一家甚至在那里搭起了帐篷。他们中的一些人把他们为数不多的物品放在毛巾上，以避免直接躺在脏的地板上。

一位养老金领取者Antonina Puziy还建立了一个小厨房：这是午餐时间，她正在削胡萝卜和土豆的皮，准备做汤。上周四早些时候，当第一枚导弹袭击首都时，这位75岁的难民就带着她的孙子孙女赶到地铁避难所。他们住在12楼。她说："上面的情况很吓人。据老太太说，“我的女儿们带我们下来吃饭。邻居们带着蛋糕来给孩子们吃。”老太太说：“我们都团结在一起。”

四十多岁的计算机工程师沃洛迪米尔-多夫根(Volodymyr Dovgan)想知道，如果基辅街道落入俄罗斯军队手中，他们在不久的将来会发生什么事情。他还问，"如果在某个时刻我们的食物用完了怎么办？我们要做什么呢？我们要不要试着跑出去？"