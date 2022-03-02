普京着急拿下乌克兰 或无底线采地毯式轰炸

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯发动侵略乌克兰战争，正在重复在车臣或叙利亚的战术。但乌克兰远非车臣或叙利亚能比拟，普京的侵略乌克兰战略遭到超出想象的抵抗。普京越来越显现气急败坏指令军方尽速拿下，采取强烈轰炸手段；同时，普京将乌克兰比作纳粹与种族灭绝罪饭，蒙骗军人上阵而让士兵忘却乌克兰有亲戚甚至手足忌讳。越来越多的指控将普京发动乌克兰战争与战争罪挂靠相连。

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据法新社今天报道称，大规模和破坏性的轰炸，国际间越来越多做出 "战争罪 "的指控，越来越多揭露俄罗斯军队使用违禁武器。俄罗斯在乌克兰的攻势已经开始唤起俄罗斯在叙利亚战争和车臣战争的形象，并引起人们对俄罗斯施放可怕的俄罗斯真空弹的担忧。

车臣的格罗兹尼，叙利亚的阿勒颇，这是于1999年和2016年被俄罗斯轰炸粉碎并化为灰烬的这两个标志性城市的名称，现在再次出现在人们的眼前，即使仍然有分析家们提醒说，情况和背景都有着不同。

但据中东研究所叙利亚问题专家查尔斯-李斯特(Charles Lister)在被炸毁的乌克兰哈尔科夫图片下发推文说："就像阿勒颇重现一样"。

周二俄罗斯空降部队登陆在乌克兰第二大城市哈尔科夫，该城市已经连续三天遭到炮击，至少有20人在市中心的炮击中丧生。而乌克兰其他几个城市，如南部的赫尔松和马里乌波尔，已经或仍在遭受密集的炮击，乌克兰总统泽连斯基与一些非政府组织和西方领导人，都谴责普京正在犯行"战争罪"，他们指责莫斯科试图消灭抹平乌克兰。

据普京声称，基辅在该国东部的亲俄领土上正在实施 "种族灭绝"。

但大赦国际和人权观察等组织几天来一直谴责俄罗斯在平民区使用集束炸弹（自2010年起被奥斯陆公约禁止）等武器，他们的指控提到了 "战争罪"，他们的指控拥有照片和视频作为证据。国际指控还提到了俄军使用温压武器，这种武器的破坏力极大，但精度不高。这一指控还没有得到独立证实。

据流亡的俄罗斯国际象棋冠军加里-卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）周二说， “大规模的战争罪指控对普京来说并不陌生。” 卡斯帕罗夫说：“20多年前普京在车臣轰炸公民或（多年后）在叙利亚轰炸医院时，从未担心过平民伤亡。”

据乌克兰驻法国大使馆发言人亚历山德拉-普莱斯警告说，"从乌克兰哈尔科夫开始，俄罗斯正在继续车臣的方案。"乌克兰驻法国大使馆发言人亚历山德拉-普莱斯说，“由于他们摧毁过格罗兹尼，我们都担心普京没有什么底线。”

法国国际关系研究所的研究员埃利-特南鲍姆回忆说，2月24日发起的俄罗斯对乌克兰的攻势对俄罗斯的战略理论来说是以不寻常的方式开始的，他估计莫斯科开头有过节制，避免造成大规模人员伤害。在最初几天，俄罗斯军方使用了他们的现代化兵器，用巡航导弹和伊斯坎德尔弹道导弹进行远程打击，这些武器多年前在 "叙利亚战场实验室 "测试过。但是，这些装备昂贵且无法大量发射，俄罗斯还遇到了乌克兰的抵抗，"据特南鲍姆解释说，俄罗斯军队现在正在回归本来面目，即大规模火炮和空中支援。

据法国国际关系研究所的研究员埃利-特南鲍姆称，“俄罗斯的大部分火力是无制导炸弹。炸弹或将粉碎乌克兰军队，炸弹将造成大量的平民伤亡，并促使民众外逃。” 他预测说：“战局将演变成最残酷和暴力的战争。”

法新社说，俄罗斯同时加大宣传与指控。

据法国国际关系研究所的研究员埃利-特南鲍姆称，“俄罗斯会采取在阿勒颇或格罗兹尼使用的极端手段吗？” 特南鲍姆说：“我不认为俄罗斯总参谋部内部有什么造成平民伤亡的特别担心。但如果我们谈论的是士兵，他们与乌克兰民众关系密切，可能会质疑这样的入侵的合法性，这就更值得怀疑了。” 特南鲍姆认为，对俄罗斯人来说，乌克兰不像叙利亚，对他们来说，地毯式轰炸要复杂得多，这些乌克兰人都是与他们关系密切的人，有些还有亲属牵挂。

据一位欧洲外交官说：“这就是普京称乌克兰为纳粹的原因，因为俄罗斯人最初并没有把乌克兰人视为敌人。”

据研究人员强调，与车臣格罗兹尼在第二次战争（1999-2009年）期间被夷为平地；和叙利亚俄罗斯空军从2015年开始大规模轰炸干预，从叛乱中拯救其盟友巴沙尔-阿萨德的相似之处，其实有差别。因为在车臣，俄罗斯在国内地盘轰炸，俄罗斯的军队与今天的军队不是同日而语，那时只有50%的职业化。据专家说：“在叙利亚，俄罗斯的地面特遣队人数极其有限，在当地，叙利亚部队、真主党民兵才是炮灰。”

可是乌克兰的情况就不一样了，数以万计的俄罗斯士兵投入进乌克兰，乌克兰还拥有大量的国际声援与资源支持，而车臣和叙利亚当时的情况并非如此。

法新社说，根据乌克兰的数字，自战争开始以来，已有350多名平民被杀，根据联合国的数据，有80多万人逃离乌克兰。