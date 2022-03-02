最新民调：78%的德国人赞成向乌克兰运送武器

德国/俄罗斯/乌克兰

据德国一项最新的民调显示，绝大多数德国人支持由新任总理朔尔茨（Olaf Scholz）领导的政府大规模增加军费开支，及向乌克兰提供武器以抵御俄罗斯入侵的决定。

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德国首都柏林上周日约有10万人走上街头，抗议俄罗斯发动侵略乌克兰战争。就俄乌局势，德国联邦议院当天还举行特别会议，朔尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款提升军备以“捍卫欧洲和平”。德国还将调整能源政策，摆脱对俄罗斯能源的依赖。同日，德国向俄罗斯关闭领空。朔尔茨还保证，德国政府将“即日起将把2%以上的GDP投资于国防上”。

朔尔茨上周日在德国联邦议员特别会议上发言指，俄罗斯的侵略代表着一个历史的转折点，并指控普京想要建立一个“俄罗斯帝国”。他说，德国现在必须采取一切必要措施确保欧洲和平，因此联邦国防军需要“强大的新能力”。

朔尔茨提出：“我们必须大幅提高对安全的投资，以此保卫我们的自由和民主。其目标是建立一个高效、高度现代化和进步的联邦国防军。但我们不能欺骗自己：更好的军备、现代化设备、投入更多人力，这需要大量资金。”

此前，迫于俄罗斯全面入侵乌克兰后受到的国内外压力，朔尔茨上周六在推特上宣布，将向乌克兰提供1000枚反坦克武器和500枚“毒刺”级地对空导弹。他说：德国“有责任尽其所能地支持乌克兰抵御俄罗斯军队”。朔尔茨表示，“俄罗斯入侵乌克兰是一个转折点。我们有责任尽最大努力支援乌克兰防御普京的入侵部队。”

根据周三公布的，由N-TV电视台委托Forsa研究所在2月28日对1002民德国人进行的民意调查显示，虽然大多数德国人之前反对向乌克兰运送武器，但在俄罗斯入侵后，超过四分之三的人，即78%的人现在支持向乌克兰运送武器。同样比例的受访者支持德国增加军备开支。

据该民调显示，现有78%的德国人赞成向乌克兰运送武器，16%的人反对。78%的德国人赞成设立1000亿欧元的“特别基金”来支持德国联邦国防军，16%的人反对。

此外，对朔尔茨的德国社民党的支持也得到了加强。在俄罗斯袭击之前，该党以22%的比例落后于主要反对派保守党联盟7个百分点，但此后这一差距缩小到一个百分点，社民党为25%，基民盟/基社盟为26%，低于29%。

Forsa研究所负责人盖尔纳（Manfred Guellner）分析称：“在发生威胁性事件后，选民通常会涌向体现国家权力的政治人物和政党，而在俄罗斯军队入侵乌克兰后，可以再次观察到这种趋势。”