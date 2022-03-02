欧盟将七家俄罗斯银行逐出SWIFT系统

俄罗斯银行

国际社会正在实施对俄罗斯的制裁行动。欧盟3月2日表示，正将七家俄罗斯银行逐出SWIFT国际结算系统，但不包括为能源交易提供支付服务的银行。

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路透社3月2日报导，这七家被逐出SWIFT的银行分别是：俄罗斯外贸银行（VTB）、Bank Otrkitie银行、Novikombank银行、俄罗斯工业通讯银行（Promsvyazbank）、俄罗斯银行（Bank Rossiya）、Sovcombank银行，以及俄罗斯国家开发银行（VEB）。

欧盟给这些银行十天期限，结束SWIFT业务。

SWIFT是世界领先的金融报文传送系统，支撑全球金融交易。2月26日，欧盟、美国、英国和加拿大宣布将一些俄罗斯银行逐出SWIFT系统，当时没有公布银行名单。

美英两国以前就曾提出将俄罗斯逐出SWIFT，但欧元区的不同声音认为，欧元区依赖俄罗斯能源出口。

报导表示，把俄罗斯银行逐出SWIFT是西方国家惩罚俄罗斯侵略行为的最有力工具。

欧盟一位高级官员表示，欧盟确定上述银行名单的依据是这些银行与俄罗斯政府的关联。

这位官员说：“我们此次在确定哪些俄罗斯银行被逐出SWIFT时，完全依据这些银行与俄罗斯政府的关联情况，以及他们在此次俄罗斯发动侵略战争的背后角色。我们不针对俄罗斯整个银行系统。”

此次制裁名单中没有俄罗斯资产规模最大俄罗斯联邦储备银行（Sberbank），以及俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）。报导表示，这两家银行是俄罗斯石油和天然气交易的主要支付渠道，欧盟国家在乌克兰危机期间仍会进口俄罗斯石油和天然气。

尽管没有在制裁名单中，但俄罗斯联邦储蓄银行因俄罗斯的入侵行为，其欧洲子公司出现挤兑潮，3月2日该银行宣布退出欧洲市场。

欧洲有官员一直担心俄罗斯银行被逐出SWIFT会影响能源输送。上述欧盟官员表示，SWIFT不能区分支付类型，所以不可能只允许与能源相关的交易、排除其它交易。

立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）曾对媒体表示，可能会有更多俄罗斯银行被逐出SWIFT，SWIFT的用户超过1.1万，在全球处于领先地位。

上述欧盟官员还表示，尽管中国也建立了一套支付系统，但规模较小；即使俄罗斯有其自己的金融信息系统（SPFS），但SWIFT在俄罗斯的所有交易中仍占有70%的比例。