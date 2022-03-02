英国追加对俄制裁 俄寡头阿布挂牌30亿英镑兜售切尔西俱乐部

俄罗斯/乌克兰/英国

英国政府3月1日宣布追加对俄罗斯的一揽子制裁措施，包括禁止俄罗斯船只进入英国港口，更多英国个人和实体被限制与俄罗斯中央银行进行金融交易，及俄罗斯主权财富基金和其首席执行官受到制裁等。据英国天空新闻周三报导，俄罗斯寡头、英超切尔西足球俱乐部的老板阿布拉莫维奇（Roman Abramovich ）已经将俱乐部挂牌准备出售，他希望通过出售俱乐部获得约30亿英镑。据了解，阿布还正试图出售他在英国的所有别墅及其他资产。

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英国外交部周一通过声明表示，英国对俄罗斯采取了新的制裁措施，包括“新一轮制裁后，俄罗斯船只被禁止进入英国港口；更多英国个人和实体被限制与俄罗斯中央银行进行金融交易；俄罗斯国有的主权财富基金及其首席执行官受到制裁。”英方表示：“在英国今天对俄罗斯实施一系列新的制裁后，俄罗斯船只被禁止进入英国港口。该禁令包括任何与俄罗斯有关的人拥有或经营的船只，英政府也将获得新的权力来扣留俄罗斯船只。”

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，“当天推出的额外经济措施，包括针对俄罗斯中央银行和俄罗斯国家的主权财富基金的措施，也意味着俄罗斯的大部分金融系统现在都在英国的制裁范围内。新措施禁止英国个人和实体向俄罗斯联邦中央银行，以及财政部和国家财富基金提供金融服务。”

特拉斯通过声明指出：“我们说过，普京和他周围的人将为他们无端和非法入侵乌克兰付出代价，我们正在忠实于我们的承诺。与我们的盟友密切协调，禁止俄罗斯船只进入英国港口，并对包括其中央银行在内的主要俄罗斯金融机构实施新的经济制裁，这将削弱俄罗斯的经济，并有助于确保普京输掉。我们与乌克兰、乌克兰人民和乌克兰民主站在一起，并将继续在外交、经济、政治和防御方面支持他们。”

占金融业35%的俄罗斯最大银行俄联邦储蓄银行(Sberbank)被禁止通过英国的金融系统进行英镑支付结算。英国也已经制裁了俄罗斯第二大银行——俄罗斯外贸银行（VTB），以及其他8家金融机构。俄联邦储蓄银行星期三在网站声明中表示，已决定退出欧洲市场。

俄罗主权财富基金及其首席执行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)周一也受到了英方制裁，他们的资产被冻结，德米特理耶夫也被禁止入境。俄罗主权财富基金资助对俄罗斯具有战略意义的项目。这一制裁将阻止英国个人或公司与该财富基金进行交易。

值得一提的是，切尔西老板阿布拉莫维奇已经将俱乐部挂牌准备出售，他希望通过出售俱乐部获得约30亿英镑。阿布于2003年买下切尔西俱乐部，此前他曾拒绝对切尔西价值22亿英镑的报价，另外俱乐部目前欠他的债务为15.1亿英镑。上周，切尔西俱乐部发表官方声明，表示俱乐部老板阿布拉莫维奇已经委托切尔西慈善基金会负责并管理俱乐部。

接近收购进程的消息人士称，在阿布面临俄罗斯入侵乌克兰后被英国政府制裁的可能性时，有多达8位亿万富翁被问及他们对收购切尔西俱乐部的兴趣。过去曾表示有兴趣购买切尔西的富豪包括英力士公司的大亨拉特克利夫爵士（Jim Ratcliffe）和美国商业大亨波利（Todd Boehly），但目前还不清楚他们是否仍对交易感兴趣。

据一位内部人士称，阿布的银行家们希望迅速完成交易，可能最快在5月完成。然而，在当前的地缘政治背景下，交易的可行性仍然存在问题，据说，阿布也在出售他的伦敦房产等资产。英国政府公布的受制裁人员和实体名单一直在追赶《福布斯》俄罗斯富豪榜榜单。

此外，英国政府周一宣布对白俄罗斯发起第一批制裁。制裁名单包括白俄罗斯武装力量总参谋长、三名国防部副部长和两家军工企业。