乌克兰基辅连夜多起响警笛 市中心火车站传爆炸声

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国营铁路公司表示，周三晚些时候，就在联合国大会要求俄罗斯停止入侵之际，基辅火车站发生爆炸，当时有数以千计的妇女和儿童正在疏散，许多民众排队等候撤离基辅的列车。据法国电视新闻报道称，基辅昨夜今晨多次响起警报声，基辅多次听到炸弹爆炸声。

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据路透社引述乌克兰内政部的一名顾问说，基辅火车站爆炸是由一枚被击落的俄罗斯巡航导弹的残骸造成的，而非直接的火箭袭击。没有关于人员伤亡的即时消息，车站建筑受到轻微损坏。火车继续运行。

乌克兰第二大城市哈尔科夫在战争的第七天也遭受了猛烈的轰炸，但乌克兰人否认了俄罗斯关于其军队已经占领黑海港口赫尔松的说法。

一名美国官员还表示，赫尔松的控制权仍在争夺之中，并称俄军对基辅基础设施的攻击似乎变得更加猛烈。面对乌克兰的激烈抵抗，俄军推进速度放慢。

路透社说，在俄罗斯未能迅速占领主要城市和制服乌克兰军队之后，美国官员连日来表示，他们认为俄罗斯将寻求包围城市，切断供应和逃跑路线，然后用装甲部队、地面部队和工兵组成的联合部队进行攻击。

乌克兰东部拥有150万人口的哈尔科夫市遭受到最密集的轰炸，市中心变成一片废墟。当局表示，在过去24小时内，哈尔科夫至少有25人在炮击和空袭中丧生。

莫斯科否认以平民为目标，并称其旨在通过“特别军事行动”解除乌克兰的武装。

通过外交途径解决危机的希望依然渺茫。乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak告诉路透，乌克兰代表团已经动身，将与俄罗斯官员就停火问题进行第二轮会谈。周一的第一轮会谈没有取得进展。乌克兰总统泽连斯基此前表示，如果俄罗斯想进行谈判，就必须停止轰炸。

美国官员说，根据华盛顿的评估，尽管俄罗斯对乌克兰目标发射超过450枚导弹，但自周二以来，乌克兰地面局势没有发生重大变化。

俄罗斯宣称已经占领了赫尔松市。这是乌克兰南部赫尔松州的首府，为一处战略要地，第聂伯河在此流入黑海。路透社说，泽连斯基的顾问Oleksiy Arestovych否认赫尔松已完全被俄罗斯控制，他说：“城市没有沦陷，我方在继续防守。”