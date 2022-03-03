乌克兰战事影响德国能源战略

地缘政治/乌克兰

俄罗斯对乌克兰开战，迫使德国不得不彻底调整能源战略。柏林紧急启动了之前放弃了的两个液化天然气终端建造项目。这是本台RFI通讯员03月03日周四在法语«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）中刊出的实地采访报导主题。

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本台RFI法文网2022年03月03日星期四在«国际报导»专栏里（Chronique Reportage International）刊出通讯员朱莉安(Julien Méchaussie)发自柏林（Berlin）的一篇采访报道指，德国有超过50%的进口天然气，要依赖俄罗斯供应，柏林如今被迫从下至上重审其能源战略。面对不可避免的价格上涨，民众十分担心。

RFI Image Archive / L’Allemagne cherche à présent à diversifier ses fournisseurs en gaz, et va devoir se tourner vers des pays comme les États-Unis et le Qatar. (illustration) © CC0 Pixabay - Steve Buissine / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为：[Guerre en Ukraine: les conséquences sur l'approvisionnement en gaz russe pour l'Allemagne]。换做中文可译作：[在乌克兰的战争：俄罗斯天然气供应对德国的后果]。下面予以简介，供参考。

德国民众感到不安 -

本台RFI法文网周四在«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）刊出的这篇发自柏林的现场采访描述说，在上班的途中，一名路人用德语接受采访表示，乌克兰战争的爆发，造成一种已有数十年的能源旧政策在几天里崩溃。能源价格上涨对任何人都没有好处。这对就业市场不利，这会自动造成所有产品提价。人们会对巨大的通货膨胀感到害怕，对经济的影响是悲惨的。在此，本台RFI法文通讯员指出，这名接受采访的路人的害怕，代表了许多德国民众。

RFI Image Archive / la société Nord Stream 2 a été mise en dépôt de bilan et plus de 100 collaborateurs ont perdu leur emploi. Ici, le logo de Nord Stream 2 sur le pipeline de Chelyabinsk en Russie. (illustration) REUTERS - Maxim Shemetov / RFI Image Archive

在进口俄罗斯天然气有着悠久历史的德国，总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz也有译作肖尔茨）,宣布暂停[北溪-2线]天然气管道项目（Nord Stream 2）。这条途径波罗的海，链接德国北部与俄罗斯的管线早在2021年09月就已经完工。这一项目现在确已停止。[北溪-2线]（Nord Stream 2）公司本周宣布破产，100多名合作者失去工作。

开战前就已有迹象 -

一名知名的环境和资源经济学教授指德国天真。他表示，在这个冬季之初，风向就已经调头。早在战争爆发前，俄罗斯对德国的天然气出口在数月前就已降至最低。尽管价格创下记录，现在可以很好地看到，这显然是俄罗斯方面整体战略的一部分。

RFI Image Archive / Allemagne : Robert Habeck est le vice-chancelier，Ministre fédéral de l'Économie et du Climat en fonction depuis le 8 décembre 2021. Ici, Robert Habeck, le chef de file des Verts allemands, après les élections régionales en Thuringe, à Berlin, en Allemagne, le 28 octobre 2019. （illustration) 存档图片：德国副总理兼联邦经济与气候部长罗伯特・哈贝克（Robert Habeck） REUTERS - Annegret Hilse / RFI Image Archive

德国副总理兼联邦经济与气候部长罗伯特・哈贝克（Robert Habeck）打算加大对煤炭的进口。德国中、小企业联合会呼吁延后在去年底才决定的放弃煤炭的期限。德国现在寻求能源供应的多元化，将会转向美国和卡塔尔这样的国家。但问题是，这些国家现在出口液化天然气，德国目前还没有相应的终端予以对接。受访专家指出，德国急需新的液化天然气终端。然而，建造一座终端需要3年到4年的时间。当然人们可以尽快，但这种新战略不是一个极短期内的解决方案。而今，应该依赖现有基础设施。一旦新的终端投入使用，天空应该可以放晴。

德国启动旧的项目 -

两年前由于缺乏政治支持而被放弃的，两个在北海建造液化天然气终端的项目现已紧急启动，成本大约10亿欧元。

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