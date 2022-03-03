地缘政治/乌克兰

乌克兰战事影响德国能源战略

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RFI Image / Allemagne : Dépendante à plus de 50% de la Russie pour ses importations de gaz, Berlin est contraint de revoir de fond en comble sa stratégie énergétique. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz (g) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 14 février 2022. (illustration)
RFI Image / Allemagne : Dépendante à plus de 50% de la Russie pour ses importations de gaz, Berlin est contraint de revoir de fond en comble sa stratégie énergétique. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz (g) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 14 février 2022. (illustration) © AP / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分钟

俄罗斯对乌克兰开战，迫使德国不得不彻底调整能源战略。柏林紧急启动了之前放弃了的两个液化天然气终端建造项目。这是本台RFI通讯员03月03日周四在法语«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）中刊出的实地采访报导主题。

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本台RFI法文网2022年03月03日星期四在«国际报导»专栏里（Chronique Reportage International）刊出通讯员朱莉安(Julien Méchaussie)发自柏林（Berlin）的一篇采访报道指，德国有超过50%的进口天然气，要依赖俄罗斯供应，柏林如今被迫从下至上重审其能源战略。面对不可避免的价格上涨，民众十分担心。

Image RFI - Gaz naturel - Natural Gas
RFI Image Archive / L’Allemagne cherche à présent à diversifier ses fournisseurs en gaz, et va devoir se tourner vers des pays comme les États-Unis et le Qatar. (illustration) © CC0 Pixabay - Steve Buissine / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为：[Guerre en Ukraine: les conséquences sur l'approvisionnement en gaz russe pour l'Allemagne]。换做中文可译作：[在乌克兰的战争：俄罗斯天然气供应对德国的后果]。下面予以简介，供参考。

德国民众感到不安 -

本台RFI法文网周四在«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）刊出的这篇发自柏林的现场采访描述说，在上班的途中，一名路人用德语接受采访表示，乌克兰战争的爆发，造成一种已有数十年的能源旧政策在几天里崩溃。能源价格上涨对任何人都没有好处。这对就业市场不利，这会自动造成所有产品提价。人们会对巨大的通货膨胀感到害怕，对经济的影响是悲惨的。在此，本台RFI法文通讯员指出，这名接受采访的路人的害怕，代表了许多德国民众。

Image RFI Image - Nord Stream 2
RFI Image Archive / la société Nord Stream 2 a été mise en dépôt de bilan et plus de 100 collaborateurs ont perdu leur emploi. Ici, le logo de Nord Stream 2 sur le pipeline de Chelyabinsk en Russie. (illustration) REUTERS - Maxim Shemetov / RFI Image Archive

在进口俄罗斯天然气有着悠久历史的德国，总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz也有译作肖尔茨）,宣布暂停[北溪-2线]天然气管道项目（Nord Stream 2）。这条途径波罗的海，链接德国北部与俄罗斯的管线早在2021年09月就已经完工。这一项目现在确已停止。[北溪-2线]（Nord Stream 2）公司本周宣布破产，100多名合作者失去工作。

开战前就已有迹象 - 

一名知名的环境和资源经济学教授指德国天真。他表示，在这个冬季之初，风向就已经调头。早在战争爆发前，俄罗斯对德国的天然气出口在数月前就已降至最低。尽管价格创下记录，现在可以很好地看到，这显然是俄罗斯方面整体战略的一部分。

Image RFI Archive - Robert Habeck
RFI Image Archive / Allemagne : Robert Habeck est le vice-chancelier，Ministre fédéral de l'Économie et du Climat en fonction depuis le 8 décembre 2021. Ici, Robert Habeck, le chef de file des Verts allemands, après les élections régionales en Thuringe, à Berlin, en Allemagne, le 28 octobre 2019. （illustration) 存档图片：德国副总理兼联邦经济与气候部长罗伯特・哈贝克（Robert Habeck） REUTERS - Annegret Hilse / RFI Image Archive

德国副总理兼联邦经济与气候部长罗伯特・哈贝克（Robert Habeck）打算加大对煤炭的进口。德国中、小企业联合会呼吁延后在去年底才决定的放弃煤炭的期限。德国现在寻求能源供应的多元化，将会转向美国和卡塔尔这样的国家。但问题是，这些国家现在出口液化天然气，德国目前还没有相应的终端予以对接。受访专家指出，德国急需新的液化天然气终端。然而，建造一座终端需要3年到4年的时间。当然人们可以尽快，但这种新战略不是一个极短期内的解决方案。而今，应该依赖现有基础设施。一旦新的终端投入使用，天空应该可以放晴。

德国启动旧的项目 - 

两年前由于缺乏政治支持而被放弃的，两个在北海建造液化天然气终端的项目现已紧急启动，成本大约10亿欧元。

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