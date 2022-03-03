乌克兰敦促世界贸易组织驱逐俄罗斯

乌克兰/俄罗斯/世贸组织

在遭俄罗斯入侵一周后，乌克兰周四呼吁停止俄罗斯在世界贸易组织的参与资格。乌克兰正在对日内瓦以及世界其他地方的国际组织施加压力，敦促孤立俄罗斯。

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据法新社报道称，在一条推文中，乌克兰驻日内瓦国际组织代表周四宣布，乌克兰已 "通知世贸组织成员，决定对俄罗斯实施全面经济封锁，并称在与俄罗斯的关系中不再执行世贸组织相关协议"。

该推文呼吁其他世贸组织成员在对俄罗斯采取类似的贸易限制措施以 "支持乌克兰"。

乌克兰代表还在推特上附上了一封乌克兰大使周三发给世贸组织的信，解释了基辅决定实施抵制俄罗斯的原因。据乌克兰大使叶夫根尼娅-菲利佩科写道：我们相信，其他世贸组织成员将与乌克兰一起，通过对侵略国采取类似措施来反击俄罗斯的军事入侵。

乌克兰方面说，"我们敦促所有世贸组织成员考虑采取进一步措施，暂停俄罗斯联邦对世贸组织的参与，" 乌克兰指责莫斯科违反了这个全球贸易机构的 "原则"。

据法新社说，世贸组织有164个成员，它们通常以协商一致的方式作出决定。然而，世贸组织的规则并不禁止各国使用投票。