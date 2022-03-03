俄乌第二次和谈前数小时 俄罗斯加大火力轰炸乌克兰各城市

乌克兰/俄罗斯

乌克兰官员周三晚上证实，俄罗斯军队在猛烈炮击后控制了克里米亚半岛附近的赫尔松市，该市有29万人口。而俄罗斯军队在占领了他们的第一个乌克兰主要城市赫尔松市后，今天加强了对其他城镇的炮击，在新的停火谈判前几个小时，战火加速了乌克兰民众外逃。

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乌克兰总统泽连斯基今天对俄罗斯警告说，"我们将重建每座建筑、每条街道和每个城镇，" 泽连斯基在俄罗斯入侵开始一周后对莫斯科发表强硬讲话时说：“你将为你对我们国家所做的一切向我们全额偿还。”

在俄罗斯方面，俄罗斯外长拉夫罗夫再次挥舞着核冲突的威胁，他再次指责西方。拉夫罗夫在一次在线新闻发布会上说：“每个人都知道，第三次世界大战只能是核战争，但我提请大家注意，这是西方政治家在动脑筋，而不是在俄罗斯人的大脑中。”

乌克兰官员周三晚上证实，俄罗斯军队在猛烈炮击后控制了克里米亚半岛附近的赫尔松市，该市有29万人口。该市市长伊戈尔-科利哈耶夫（Igor Kolykhayev）说，他曾与 "武装的不速客人 "即俄罗斯军队接触。乌克兰市长说，“我们没有武器，而且没有侵略任何人。” 他在脸书上写道，“我们表明，我们正在努力确保城市的安全，并正在努力处理遭入侵的后果。” 该市行政当局呼吁居民留在家中，称"（俄罗斯）占领者在城市的各个地方，非常危险"。

法新社引述28岁的玛丽娜说，再往东，在马里乌波尔，情况 "每小时都在恶化"。

据乌克兰军队称，这个位于亚速海的乌克兰主要港口是俄罗斯军队从东北部的顿巴斯和西南部的克里米亚抵达的一个关键地点，目前正在坚守。乌克兰军队称，俄罗斯人 "至此还没有实现他们的主要目标，即占领该城市，并推进到顿涅茨克和卢甘斯克地区的行政边界"，这两个地区自2014年以来一直被亲俄部队部分控制。

据地区当局称，在北部，哈尔科夫是乌克兰第二大城市，靠近俄罗斯边境，周二和周三已经遭到致命的炮击，整个晚上都遭到了炮击。欧安组织说，死者中有一名欧洲安全与合作组织当地代表团的乌克兰成员。

而距离哈尔科夫200公里的大都市第聂伯罗，一个拥有一百万居民的工业中心，目前暂时幸免于难，但正准备迎接俄罗斯的攻击。居民们正在堆积沙袋，准备自制燃烧弹。当地居民说，俄罗斯军队还在基辅东北和东部约150公里的切尔尼戈夫和下诺夫哥罗德镇，以及首都以东约350公里的苏米和奥赫蒂尔卡镇，但正在 努力避免与乌克兰军队交火。

在基辅，根据社交网络上的消息，周三整夜都听到了巨大的爆炸声。基辅数以千计的妇女和儿童在地铁里避难，地铁被变成了防空洞。

在基辅以西150公里的耶托米尔，奥列格-鲁巴克指控，俄罗斯军队在周二晚上的袭击中杀死了他的妻子并摧毁了他的家，他发誓要让普京 "永远下地狱"。他告诉法新社：“我希望整个世界都能听到我的故事。一个曾经简单的幸福故事，直到俄罗斯的入侵将幸福破碎。”

俄罗斯谈判代表弗拉基米尔-梅丁斯基（Vladimir Medinsky）说，在俄罗斯和乌克兰的会谈将于当地时间周四下午3点（格林尼治标准时间下午12点）在白俄罗斯-波兰边境举行。俄罗斯显然想在谈判前大幅推动军事进展。一天前梅丁斯基曾说会谈应该集中在停火上。

周一在乌克兰-白俄罗斯边境举行的初步会谈未能产生任何具体的结果。基辅要求立即停止入侵，而莫斯科似乎在等待投降。

法新社今天引述法国外交部长让-伊夫-勒德里昂的担心说，"最糟糕的情况还在后面"，对乌克兰城市的 "围困逻辑 "已经被俄罗斯人在叙利亚和车臣使用。此前一天，法国总统马克龙曾宣布他愿意与普京 "保持联系"，以 "说服他放弃武器"。

俄罗斯对乌克兰城市的致命炮击在全世界引起强烈反响。根据联合国难民事务高级委员会的最新数据，面对轰炸和超过一百万人逃离乌克兰的情况，反战示威和声援乌克兰人的活动成倍增加。

国际刑事法院（ICC）检察官、英国的卡里姆-汗周三晚上宣布 "立即开始 "对俄罗斯进行战争罪调查。

西方阵营对莫斯科实施的经济制裁越来越严厉。欧盟已经确认，从3月12日起，七家俄罗斯银行将被排除在国际金融的一个关键齿轮--Swift消息系统之外，而世界银行已经削减了对俄罗斯和白俄罗斯的所有援助计划。金融评级机构惠誉和穆迪将俄罗斯的评级下调至有债务违约风险的国家类别。

在失去超过三分之一的外汇价值后，卢布在周四上午再次暴跌超过11%。