俄罗斯入侵乌克兰损兵折将 数字公布差15倍

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯国防部周三第一次公布自俄罗斯开始在乌克兰展开军事行动以来军队折损情况，称已有498名俄罗斯士兵阵亡，另有1,597人受伤。但根据乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)的一名军事顾问周三表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有超过7,000名俄罗斯军人被杀，数百名俄罗斯军人被俘虏，其中包括一些高级军官。

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据路透社报道，乌克兰官方称，俄罗斯入侵乌克兰以来已有逾7,000名俄罗斯军人阵亡，数百人被俘。

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)的军事顾问顾问Oleksiy Arestovich称，一名受重伤的俄罗斯军队指挥官已被送往白俄罗斯。

消息引据俄新社(RIA)新闻称，俄罗斯国防部周三表示，自俄罗斯开始在乌克兰展开军事行动以来，已有498名俄罗斯士兵阵亡，另有1,597人受伤。这是俄罗斯第一次公布伤亡数字。

俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)发表消息称，俄国防部还表示，已有超过2,870名乌克兰士兵和“民族主义者”丧生，约3,700人受伤。

俄罗斯没有公布乌克兰平民死伤情况。

路透无法独立核实这些数据。