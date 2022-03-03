俄罗斯独立电台Ekho Moskvy（莫斯科回声）今遭解散

乌克兰/俄罗斯/莫斯科回声

俄罗斯独立电台Ekho Moskvy（莫斯科回声）2022年3月3日遭被迫解散。 2017年10月23日该电台曾遭暴力袭击。资料照片

俄罗斯独立电台Ekho Moskvy（莫斯科回声）今天解散。几乎是俄罗斯独立自由媒体硕果仅存的Ekho Moskvy（莫斯科回声）遭到俄罗斯当局打压与威胁。该电台报道俄罗斯入侵乌克兰实况，与俄罗斯官方所称在乌克兰施行特别军事行动大相径庭。该电台董事会开会决定解散该电台。俄罗斯议会奉旨酝酿严格惩罚独立媒体，涉及军方消息不符合官方说法，有15年牢狱危险。

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据法新社消息，俄罗斯独立电台Ekho Moskvy（莫斯科回声）是俄罗斯新闻领域的历史性媒体，因报道俄罗斯入侵乌克兰实情而被当局禁播后，周四宣布自己解散。

据莫斯科回声Ekho Moskvy总编辑阿列克谢-维内迪克托夫在他的Telegram账户上写道："Ekho Moskvy董事会的大多数成员已经决定解散俄罗斯Ekho Moskvy莫斯科回声电台和莫斯科回声Ekho Moskvy网站。

俄罗斯当局周二查封了Ekho Moskvy和独立在线电视频道Dojd，当局指责莫斯科回声对俄罗斯入侵乌克兰另样的报道。俄罗斯媒体被禁止使用当局提供的信息以外的任何信息，当局将入侵乌克兰说成是一个单一的 "特别行动"。

法新社说，与此同时，俄罗斯政府正准备收紧其镇压新闻界的钳制。周五4日，杜马将审议一项法律草案，其中规定任何关于俄罗斯军队的 "假新闻 "的发布将被处以最高15年的监禁。

非政府组织经常指责俄罗斯是世界上在新闻自由方面限制最多的国家之一。在无国界记者组织最新的新闻自由指数中，俄罗斯在180个国家中排名第150位。

俄罗斯许多独立媒体被当局定位是 "外国的代理人"，这一指控旨在使他们在广告商和公众眼中失去信誉，并以巨大的繁文缛节使独立媒体获准行政登记复杂化。

莫斯科回声电台是由俄罗斯天然气巨头Gazprom拥有多数股权，诞生于1990年苏联解体期间，莫斯科回声已成为俄罗斯最受尊敬的媒体之一。

在本周遭解散之前，莫斯科回声是反对者可以表达自己观点的少数地方之一。

法新社说，其实，该报总编辑韦内迪克托夫也与克里姆林宫培养有还可以的关系。