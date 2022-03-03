四方安全对话领导人联合声明：讨论了乌克兰正在发生的冲突和人道主义危机

美国/印太/乌克兰

美日印澳四方安全对话（Quad）领导人3月3日举行了视频峰会，并发表了联合声明。

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白宫周四发表的联合声明写道：“今天，四方安全对话领导人：澳大利亚总理斯科特·莫里森、印度总理纳伦德拉·莫迪、日本首相岸田文雄和美国总统乔·拜登召开会议，重申他们对自由和开放的印度-太平洋的承诺，其中所有国家的主权和领土完整受到尊重，各国不受军事、经济和政治胁迫。他们重申致力于将四方安全对话作为促进区域稳定和繁荣的机制。”

声明称：“四方安全对话领导人讨论了乌克兰正在发生的冲突和人道主义危机，并评估了其更广泛的影响。他们同意建立一个新的人道主义援助和救灾机制，这将使四方安全对话能够应对印太地区未来的人道主义挑战，并在他们各自处理和应对乌克兰危机时提供一个沟通渠道。为了继续追求一个自由和开放的印度-太平洋，四方安全对话领导人同意在未来几个月内亲自到东京会面。”

据《印度斯坦时报》报导，就乌克兰危机，莫迪必须回到对话和外交的道路上来。报导指，他还强调，四方安全对话必须继续关注其核心目标，即促进印太地区的和平、稳定和繁荣。莫迪呼吁四方安全对话内部在人道主义和救灾、债务可持续性、供应链、清洁能源、连通性和能力建设等领域开展具体而实际的合作形式。

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，岸田文雄同样就乌克兰危机表示：“我们已经同意，在印太地区不应允许像这样用武力单方面改变现状。”岸田文雄在会后告诉记者说：“我们也同意，这一发展使我们更有必要为实现一个自由和开放的印太地区而努力。”

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）2月28日在出席智库活动时发言指出，尽管有乌克兰危机，美国仍将保持对印太地区的关注。坎贝尔强调，美国以前曾同时深入参与两个战区，包括第二次世界大战和冷战期间。

俄罗斯是印度军方的主要武器供应商，印度因购买俄罗斯S-400防空系统而面临美国制裁的可能性，印度代表也在周三的联合国大会第11次紧急特别会议，就要求俄罗斯立即停止入侵乌克兰并撤出所有部队的决议草案中投下了弃权票。分析人士认为，拜登政府中的对俄鹰派人士因印度与莫斯科合作而对其实施制裁的任何举动都可能适得其反，使四方安全对话合作受挫。

坎贝尔在周一的智库发言中就美印合作强调，华盛顿仍然“看好”与印度的关系。坎贝尔说：“我们与他们就目前正在进行的问题进行了深入对话。”他谈到：“我们理解... 印度与俄罗斯的历史悠久的关系，但同时，最终我们相信印度将朝着我们的方向发展。”

值得一提的是，据政治新闻网站Axios周三报导，美国国务院已经召回了一份发给美国外交官的电报，该电报指示他们通知印度和阿联酋的外交官，两国在乌克兰问题上的中立立场使他们“处于俄罗斯的阵营”。

美国国务院的一名发言人当天对此回应称：“（草案中）有问题的语言从未打算用于审核批准，电报的发布是错误的，这就是它被召回的原因。”该发言人说：“调查不是召回的原因。”