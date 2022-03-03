外国球员纷纷逃离俄罗斯

俄罗斯/乌克兰/体育

2022年3月1日，在乌克兰基辅地区的布查镇街道上被摧毁的军用车辆，路透社说俄罗斯对乌克兰的入侵仍在继续。

面对俄罗斯入侵乌克兰，以及俄罗斯遭到西方国家严厉制裁，在俄罗斯签约的外国运动员及教练开始成批逃离俄罗斯。

广告 继续浏览后续

首先在足球领域，莫斯科火车头和迪纳摩首当其冲。乌克兰运动员自然是最有决心离开俄罗斯的人。目前在俄罗斯联赛中排名第二的莫斯科迪纳摩周三宣布，前乌克兰国脚兼助理教练安德里-沃罗宁将离开。乌克兰后卫雅罗斯拉夫-拉基茨基也在周三选择与圣彼得堡泽尼特终止合同。

莫斯科火车头俱乐部已经有两个有影响的离弃，包括德国教练马库斯-吉斯多尔。吉斯多尔告诉德国《图片报》，他不能 "在一个国家领导人对战争负有责任的国家任职"。据俄罗斯媒体《Meta》报道，前波尔多长颈鹿队后卫巴勃罗也已经离开了该俱乐部。

克拉斯诺达尔俱乐部的法国中场雷米-卡贝拉在受伤后回到了法国，他在自己的社交网络上公开表示，他将在返回俄罗斯之前观看局势演变，不过他的新教练丹尼尔-法尔克在撕约谈判前就决定终止合同了。

在手球方面：梅斯科夫-布列斯特多个走人事件。这家白俄罗斯俱乐部周一被欧洲手球联合会（EHF）制裁暂停参加欧洲冠军联赛。结果，几名球员决定离开俱乐部：斯洛文尼亚人贾卡-马卢斯、波兰人帕维尔-帕奇科夫斯基、法国人巴普蒂斯特-博内丰以及西班牙和葡萄牙教练丹尼尔-戈尔多和努努-法雷鲁。俱乐部说，除了马卢斯，他本应在今年夏天离开俱乐部，但还是决定提前终止合同，如果 "情况稳定"，其他人都还可以回来。

乌克兰球员Victoria Borshchenko也选择了离开罗斯托夫。她的队友、法国人格拉西-扎迪报告说 "很高兴 "回到了法国。

在篮球方面，莫斯科中央俱乐部被逐出欧洲比赛，其球员多人放弃。莫斯科中央陆军俱乐部在历史上是一家俄罗斯军队俱乐部，现被排除在欧洲联赛之外，并有多名球员离开。其中，出生在乌克兰并拥有俄罗斯和乌克兰双重国籍的乔尔-博洛姆博伊，据俱乐部宣布他因 "与当前形势有关的家庭和个人原因 "走人。该队Tornike Shengelia（格鲁吉亚）、Iffe Lundberg（丹麦）、Marius Grigonis（立陶宛）和Johannes Voigtmann（德国）也都已离开俄罗斯，返回各自的国家。

圣彼得堡泽尼特宣布有几名球员要离开。最后，立陶宛BC帕尔马队的教练Kazys Maksvytis宣布他 "不能返回 "彼尔姆执教了。