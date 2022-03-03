德国总理朔尔茨敦促施罗德从俄企职位上辞职

德国/俄罗斯/乌克兰

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）最新呼吁曾担任过该国前总理的施罗德（Gerhard Schröder）从其所就职的俄罗斯能源企业的职位上辞职。

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现年77岁的施罗德与俄总统普京常年交好。施罗德在下台后分别出任了俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）下属的全资子公司、北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会主席和俄罗斯石油公司（Rosneft）监事会主席。

随着俄罗斯全面入侵乌克兰，施罗德与普京和俄罗斯国有能源巨头的紧密联系在德国境内外引起了广泛批评，德国现政府也对这位社民党老前辈的作态感到越来越尴尬。德国国内要求剥夺施罗德作为前总理所享有的所有福利的呼声越来越高，包括他所享受的丰厚的养老金。

德国社民党两位联合主席克林贝尔(Lars Klingbeil)和埃斯肯(Saskia Esken)周四早些时候表示，他们已经写信给施罗德，要求他辞去在俄罗斯能源公司的职务。德国现任总理朔尔茨同样也是社民党人。

据悉，朔尔茨在接受德国电视二台（ZDF）采访时表示：“我认为，格哈德·施罗德担任这些职务是不正确的。我认为他放弃这些职位是正确的（决定）。”朔尔茨强调，即使作为一个普通的德国公民，施罗德也是一位前国家元首，这使得他的商业事务不仅仅是一个私人问题。

朔尔茨补充说：“这种义务并不因一个人不再担任公职而结束，它也在继续。”朔尔茨说，希望施罗德的盟友能够“说服他重新考虑他过去的决定”。

据德国《先锋报》周二报导，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，担任施罗德办公室主任20多年的冯克（Albrecht Funk）上周决定辞职，因为施罗德不愿听从他的建议，从俄罗斯国有能源企业的职务上辞职。据报导，包括冯克在内，共有四名员工因为这个问题辞去了在施罗德办公室的工作。