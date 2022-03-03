德国立场大转变 增援乌克兰2700枚地对空导弹

德国/军援乌克兰

德国已决定增加对饱受战争蹂躏的乌克兰的武器交付，额外发送2700枚防空导弹。 柏林在上周六已经授权向基辅运送500枚 "毒刺 "防空导弹、1400个反坦克火箭发射器和9门榴弹炮，所有这些都已抵达乌克兰。

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据法新社今天引述一位接近德国政府消息人士周四消息透露，德国已决定增加对乌克兰的武器交付，额外发送2700枚防空导弹。德国政府 "已经批准了对乌克兰的额外支持，"该消息人士说，新增导弹是前共产主义东德军队储备的苏制STRELA导弹。在1990年德国统一后，这些库存已被并入德国国家军队--联邦国防军的库存。

德国政府在周六已经授权向基辅运送500枚 "毒刺 "防空导弹、1400个反坦克火箭发射器和9门榴弹炮，所有这些都已抵达乌克兰。据德国政府称，这些武器的大部分于星期三抵达乌克兰。

法新社说，该决定标志着德国战后政策的一个转折点，因为该国此前一直禁止自己向冲突地区出口 "致命 "武器，因为输送武器有纳粹侵略的历史痕迹与记忆。

德国总理奥拉夫-肖尔茨（Olaf Scholz）为自己的改变辩护说，俄罗斯对乌克兰的入侵迫使德国重新思考其优先事项。

柏林还宣布大幅增加军事开支，立即提供1000亿欧元用于联邦国防军的现代化建设，并在未来几年增加国防预算。

法新社补充说，交付给乌克兰的榴弹炮也是苏联制造的，来自前共产主义的民主德国的军队。