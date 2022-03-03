德媒称解决俄乌危机需要北京配合

中国/俄罗斯/德国/乌克兰战争

俄罗斯对乌克兰发动的战争仍在升级，西方阵营祭出经济制裁，但能否制止莫斯科的侵略引起讨论，德国媒体说，只有联手中国，才能真正使俄方陷入孤立，德国政府有必要与北京展开相关讨论。

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德国法兰克福汇报”（FAZ）发表文章说，解决俄乌危机需要北京配合。中央社今天说，德国之声中文网2日引述德媒“法兰克福汇报”（FAZ）的客座评论作上述报道。

这篇题为“通往莫斯科之路绕不过北京”的评论表示，“那种认为中国会无条件忠实于俄罗斯的观点显然是错误的。在安理会就俄罗斯决议案的表决中，中国投了弃权票。中国驻联合国大使张军的表述让人有理由认为，北京并不支持俄罗斯的军事行动”。此外，该评论提到，中国外长王毅也强调，“现在的情况是大家都不希望看到的”。他再度敦促各方以和平手段解决争端。

该评论表示，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平有密切的战略共识，除此之外，北京会在多大程度上为俄罗斯提供经济支持，目前仍是未知数。即使不支持国际社会的制裁行动，中国仍有制裁俄罗斯的有效途径，例如放弃新签署的天然气协定。事实上，一些中国国有银行已开始限制为进口俄罗斯天然气提供贷款。

该评论并说，俄罗斯对乌克兰发起的军事行动将让中国付出沉重的经济代价。这场战争不仅撼动全球股市，也导致供应链紧张、航运涨价及全球性通膨。俄乌战争并使中国的“一带一路”项目面临破产风险。长远来看，欧美陷入不稳定状况，并不符合中国领导层的利益。

“法兰克福汇报”（FAZ）的这篇客座评论认为，与北京展开直接对话是德国政府当务之急，唯有如此，才能了解北京的意图，也才能当面敦促北京支持欧盟的立场。该报道称，要让中国影响俄罗斯，北京势必得开出条件。但了解北京会如何开价非常重要，而且越早越好，如此德国政府内部及欧洲盟国才能展开讨论，决定具体可提供北京什么好处，“在多极化的当今世界，在欧洲陷入战争的今天，处理危机时必须要大胆而冷静地研判各种可能方案”。