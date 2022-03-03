德法扣押两艘俄寡头超豪华游艇 俄卢克石油公司公开呼吁停止战争

俄罗斯/欧盟/乌克兰

自欧盟日前宣布因俄罗斯全面入侵乌克兰制裁俄寡头以来，德国和法国本周已相继扣押了各一艘出现在制裁清单上的，属于两名俄罗斯寡头的超豪华游艇。面临着美欧多国的制裁压力，一些俄罗斯寡头特别是他们的子女开始在社交媒体等公开场合表达不支持对乌战争的情绪。总部位于莫斯科的俄罗斯最大的石油公司之一，卢克公司（Lukoil）周四也发布声明呼吁立即停止在乌克兰的战斗，这是第一批公开反对普京当局入侵乌克兰的主要俄国公司之一。

广告 继续浏览后续

据《福布斯》杂志当地时间3月2日报道，俄罗斯寡头乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）于2月28日被欧盟列入制裁名单之中，而该媒体在两天后从游艇行业的三个消息源处获悉，这位俄罗斯寡头最珍爱的一艘游艇——价值近6亿美元、长150多米的“迪巴尔”号（Dilbar）已被德国北部城市汉堡当局查封没收。

据了解，这艘游艇自去年10月底以来，一直在德国造船公司布洛姆福斯位于汉堡的造船厂进行改装工作。消息人士向《福布斯》杂志透露，德国政府冻结了这一资产，可能是由于这一原因，在游艇上工作的Blohm+Voss员工已不再上班。对此，Blohm+Voss方面和乌斯马诺夫的代表均未立即回应置评请求。报导指，乌斯马诺夫于2016年以近6亿美元的价格，从德国顶级游艇造船巨头乐顺（Lürssen）处购买了这艘游艇，并以母亲之名冠之“迪巴尔”号。

乌斯马诺夫在西方国家也拥有大量的房地产资产，从在英国总价值2.8亿美元的两个庄园，到德国慕尼黑、瑞士洛桑、摩纳哥和撒丁岛的豪华住宅。他不是唯一拥有巨型游艇的俄罗斯亿万富翁。据《福布斯》和游艇评估专家VesselsValue追踪了其中的32艘。尽管周一受到欧盟的制裁，但乌斯马诺夫还没有对制裁或乌克兰战争发表评论。

法国经济财政部周四发布声明宣布，法国海关扣押了俄罗斯石油公司老板谢钦（Igor Setchine）的一艘游艇。这艘游艇试图离开法国港口拉西奥塔。声明称：“3月2日至3日夜间，海关官员在‘La Ciotat’船厂经过数小时的检查，扣押了‘Amore Vero’号游艇。这艘游艇由一家公司拥有，其中俄罗斯石油公司的负责人伊戈尔·谢钦被确认为主要股东，这艘游艇属于去年2月28日理事会条例（欧盟）2022/336决定对其所有者采取冻结措施的范围。这些措施立即适用，并要求扣留该船。”

声明表示：“在海关检查结束时，发现这种试图离开法国领海的行为构成了《海关法》第459条规定的犯罪行为，针对的是‘违反共同体法规规定的限制经济和金融关系措施’的‘任何人’。因此，该船被扣押。”法国经济财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在声明中说：“我们感谢海关当局在执行欧盟对俄罗斯制裁的框架内进行的这次查封。”

据《华尔街日报》 周二报导，由于西方国家威胁要以史无前例的制裁行动没收他们的资产，一些俄罗斯寡头正急于与普京当局保持距离。尚未受到西方制裁的英超切尔西足球俱乐部老板俄寡头阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）告诉媒体称，他正在帮助乌克兰与俄罗斯进行和平谈判。

俄罗斯Tinkoff银行的创始人、亿万富翁廷科夫（Oleg Tinkoff）强调了他名下的基金会为帮助儿童所做的工作以及他对不发生战争的渴望。廷科夫也尚未受到制裁。之前在美国受到制裁的俄罗斯原材料大亨德里帕斯卡(Oleg Deripaska)周日在社交媒体上写道：“和平非常重要”。他星期四在Telegram上发表的一篇文章中说：“和平是非常重要的! 延长（和平）谈判是疯狂的！”

受到西方制裁的德里帕斯卡警告说，在战斗期间，乌克兰的任何核电设施都可能发生核事故，这将危及俄罗斯、乌克兰和整个欧洲。他写道：“对于那些不理解的人来说，涉及这些物体的任何事件都将被我们在俄罗斯、乌克兰和欧洲的后代们记住，直到200年后。”

德里帕斯卡是呼吁普京当局停止对乌战争的几位俄罗斯寡头之一。同样现已受到西方制裁的俄罗斯寡头弗里德曼（Mikhail Fridman）、阿文（Pyotr Aven）、廷科夫（Oleg Tinkov）和莫尔达索夫（Aleksei Mordashov）已经公开呼吁停止对乌的敌对行动。

值得一提的是，俄罗斯寡头和该国精英的子女则更公开的呼吁与乌克兰实现和平，并敦促停止流血。这些年轻人正在利用他们的社交媒体和状态作为影响者，试图阻止更多屠杀的发生。其中有上文提到的阿布的女儿，俄总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的孩子，甚至普京自己的政治导师的女儿。

曾参加过总统大选的俄罗斯女主持人和社会名流索布查克（Ksenia Sobchak）带头谴责并敦促和平。她之前曾否认过自己是普京教女的传闻。索布查克在Instagram上说，与乌克兰真正冲突的主要话题，“直到最后，没有人，包括我，相信它”。她认为，“当俄罗斯承认自称的顿巴斯共和国时，这似乎已经是一种中间的结束。”

普京发言人佩斯科夫24岁的女儿，伊丽莎白·佩斯科娃（Elizabeth Peskova）日前在Instagram上发布了“反对战争”的图片。不到一个小时后，图片就消失了，佩斯科娃本人没有提供任何解释。

据法新社报导，俄罗斯石油巨头卢克石油公司在周四的一份声明中说：“董事会对乌克兰正在发生的悲惨事件表示关切，并对所有受此悲剧影响的人表示最深切的同情。”该声明补充说：“我们支持立即停止武装冲突，并完全支持通过谈判进程和外交手段解决冲突。”

俄罗斯境外的俄国知名商人连日来相继对入侵乌克兰造成的经济影响表示担忧，但卢克石油公司所发表的声明是俄国内大型企业首次发表的此类声明之一。卢克石油公司说，将继续努力“为世界各地的消费者提供可靠的能源供应”，并“致力于加强和平、国际关系和人道主义联系。”