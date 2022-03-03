独立监督团体：自开战以来，全俄至少68个城市逾1986人因反战抗议被拘留

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据俄罗斯独立抗议监测机构OVD-Info在当地时间3月3日晚发布的消息显示，自2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，全俄68个城市至少有1986人因参加反战抗议活动被拘留。3月2日晚，一名现年77岁据称曾在二战中列宁格勒围城中幸存的女性老年活动家，在圣彼得堡抗议乌克兰战争时被一群当地警察带走。

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据俄罗斯独立抗议监测机构OVD-Info在周四晚介绍，由于每个警察部门的被拘留者可能比实际公布的名单还要多。该机构指：“我们只发布那些我们确定并且没有禁止我们发布他们名字的被捕者的名字。”

据悉，自俄罗斯全面入侵乌克兰后，首都莫斯科全市至少有1082人因参加反战抗议被捕。俄罗斯人口第二大城市的圣彼得堡市内也有476名已知被拘留人士。

另据美国有线电视新闻（CNN）报导，据一个追踪俄罗斯境内侵犯人权行为的独立组织称，圣彼得堡的警察周三逮捕了至少350名反战抗议者，使入侵开始以来被拘留或逮捕的抗议者总数达到7624人。

当地时间周四晚，一位据说在二战中列宁格勒围城中幸存下来的老年活动家叶莲娜·奥西波娃（Yelena Osipova），在圣彼得堡抗议乌克兰战争时被一群警察带走。自战争爆发以来，数以千计的俄罗斯人不顾警察的威胁，在全国各地举行抗议活动。当局对示威和游行的容忍度很低，参加示威和游行会带来严重后果，包括罚款、逮捕甚至监禁。

俄罗斯反对派活动人士雅辛(Ilya Yashin)周一在推特发布了一组照片，一辆警车后面似乎有三个被拘留的幼年儿童的照片。他在推特上写道：“没有什么特别之处：孩子们在警车上只是为了一个反战标语牌。这就是普京的俄罗斯，伙计们。你们住在这里。”

自战争爆发以来，乌克兰总统泽连斯基多次在视频讲话中用俄语直接向俄罗斯民主发言，呼吁他们走上街头反对普京发动的战争。 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）2月25日在推特上指出：“近两千名勇敢的俄罗斯人在数十个城市被粗暴地拘留，因为他们参加了为和平和反对无理攻击乌克兰主权国家的平静抗议活动。”

博雷利表示：“克里姆林宫不是俄罗斯。普京不是俄罗斯人民。”此外，象征着后苏联时代俄罗斯媒体新自由的莫斯科回声电台（Ekho Moskvy）周四宣布被迫解散。这一自1990年开始运营至今的电台连日来对乌克兰战争的报道并未遵循普京当局的官方口径。

博雷利周四就“俄罗斯媒体审查和镇压和平反战抗议活动的报告”发表了声明。他在声明中说：“昨天，又有两家俄罗斯最著名的媒体，即莫斯科的回声电台和雨电视（TV Rain），以及其他一些独立媒体组织的网站被禁。今天，莫斯科回声电台被清算了。这些媒体机构被压制，因为它们为质疑俄罗斯政府及其控制下的虚假信息网络（包括俄罗斯国家控制的电视频道）所描绘的乌克兰当地局势的伪造情况的消息来源和声音提供了平台。”

博雷利说：“据报道，自俄罗斯开始军事入侵乌克兰以来，已有120多个城市的7600多名反战抗议者被拘留。俄罗斯国家杜马目前正在起草一项法律，该法律将允许对那些表达偏离政府官方路线的意见的人判处最高15年的监禁，这一事实令人深感担忧。 ”

博雷利说：“我们赞扬那些敢于公开反对普京对乌克兰发动的战争的俄罗斯公民的勇气，尽管他们受到审查和压制。我们赞扬俄罗斯独立媒体和俄罗斯非政府组织捍卫民主、法治和自由的价值观，并努力向俄罗斯人民通报乌克兰当地的情况。”