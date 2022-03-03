白宫要求美国国会批准向乌克兰提供100亿美元紧急援助

3月3日上午，美国白宫正式向国会要求批准为乌克兰提供100亿美元的额外紧急援助，旨在缓解乌克兰迅速恶化的人道危机、增强乌克兰的防御能力，以及加强美国对俄罗斯的制裁。

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白宫网站公布了这封请求信。信中写道：“我们与欧洲盟国和伙伴一道，要求俄罗斯对其无理和无端的入侵负责。鉴于这个目标，我们要向乌克兰和邻近地区提供额外100亿美元的人道主义、安全和经济援助。”

白宫称，这些援助将为乌克兰提供额外的国防装备，为乌克兰民众提供救生的人道主义帮助，例如紧急粮食救援等。

这笔援助还将支持司法部领导的专门工作组，加强执行对俄罗斯的制裁，追查俄罗斯寡头的不义之财和其他非法活动。

援助还将加强打击俄罗斯网络攻击和散发虚假信息，并和欧洲运营商合作加强乌克兰电网的稳定性。

白宫在致国会的请求信中还指出，鉴于乌克兰局势的迅速发展，随着时间的推移，白宫可能会要求更多的援助。据悉，自2021年以来，美国已向乌克兰提供了超过14亿美元的援助。

目前，国会两党正在加紧商讨对乌克兰的大规模援助计划。预计白宫新追加的援乌资金将被附加到最终协议中，并在3月11日，国会为政府提供资金的最后期限前批准。