美英追加受制裁俄寡头及亲友名单 俄官媒RT电视台在美大规模裁员

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美国白宫和英国政府3月3日相继宣布对俄罗斯寡头及家属实施新的制裁，这是自俄总统普京下令全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的最新反制措施。此外，据美国有线电视新闻网（CNN）报导，俄罗斯面向国际的官方宣传机构之一，“今日俄罗斯”（RT）在美国的运营公司也开始了大规模的裁员。此前，欧盟已宣布禁止“今日俄罗斯”和“俄罗斯卫星通讯社”在其境内的播放，强调它们是克里姆林宫的“宣传工具”。

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根据白宫当天发表的一份声明介绍，被称为“普京亲信及其家庭成员”的新受制裁人员名单，将被切断与美国金融系统的联系，他们在美国的资产将被冻结，他们的财产将被阻止使用。白宫宣布将对八名俄罗斯精英，以及他们的家庭成员和同伙进行全面制裁和封锁。

依据白宫的说法，这包括针对普京盟友乌萨马诺夫（Alisher Burhanovich Usmanov）的制裁行动，他是俄罗斯最富有的富豪之一。乌萨马诺夫的财产将被禁止在美国和由美国人使用：包括他刚刚被德国政府扣押的超级豪华游艇，以及他的私人飞机。

美国还将制裁俄罗斯总统发言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）。白宫表示：“作为普京的发言人，他是普京宣传的顶级宣传家。”美国还将对19名俄罗斯寡头及其47名家庭成员和亲密同伙实施签证限制。

白宫指出：“正如拜登总统所说，我们，我们将继续与我们的盟友和伙伴合作，追究那些从这个暴力政权中获利的俄罗斯寡头和腐败领导人的责任。 美国和世界各地的政府将努力查明并冻结俄罗斯精英及其家庭成员在我们各自管辖范围内持有的资产：他们的游艇、豪华公寓、金钱和其他不义之财。”

伦敦方面，英国政府当天也发表声明宣布，对两名在英国拥有重大利益并与克里姆林宫有密切联系的俄罗斯主要寡头实施全面资产冻结和旅行禁令。据英政府介绍称，俄罗斯寡头乌斯马诺夫和舒瓦洛夫（Igor Chouvalov）他们在英总价值190亿美元的资产被制裁，立即生效。

英国政府表示：“普京的同伙现在与他们在英国的重要利益切断了联系，包括价值数千万的豪宅。”两人的资产被冻结，他们二人都被禁止入英，任何英国公民或企业都不能与他们打交易。英方表示，针对俄罗斯精英的寡头专案组预计将于下周启动。

据了解，乌斯马诺夫在英超阿森纳足球俱乐部和埃弗顿足球俱乐部有重大利益。他在伦敦的北部海格特拥有Beechwood House，估计价值4800万英镑，在萨里郡拥有16世纪的Sutton Place庄园。

舒瓦洛夫在英国的资产包括位于伦敦市中心的两套豪华公寓，价值约为1100万英镑。他是普京核心圈子的一部分，并领导俄罗斯申办2018年世界杯足球赛。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）还将建立一个由内政部、财政部、商业能源和工业战略部、提高生活水平部、住房和社区以及国家犯罪署等部门的部长和官员组成的寡头工作组。这个专家小组将协调英国跨政府的工作，以制裁寡头，帮助建立针对其已确定为目标的寡头名单的案件。

据CNN报导，克里姆林宫的“宣传工具”，“今日俄罗斯”（RT）在美国的运营公司将停止制作并裁减其大部分员工。该电视台在美背后的制作商T&R制片公司的总经理索罗多夫尼科夫（Misha Solodovnikov）在一份备忘录中告诉员工说：“由于不可预见的业务中断事件”，该公司将在其所有地点 “停止制作”。

索罗多夫尼科夫写道：“不幸的是，我们预计这次裁员将是永久性的，这意味着这将导致所有地点的大多数T&R员工永久离职。”T&R制作公司在纽约、迈阿密、洛杉矶和华盛顿特区设有办事处。

报导指，这一消息将意味着“今日俄罗斯”在美播放的有效结束。该网络是俄总统普京在美国的主要喉舌之一，本周早些时候被卫星电视运营商DirecTV放弃，给它带来了重大的财政打击。