七国集团外长和欧盟高级代表就俄罗斯和乌克兰问题联合声明

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北约成员国特别外长会议和欧盟成员国特别外长会议3月4日在比利时布鲁塞尔举行。来访的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）除了应邀参会外还与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）等多方领导人进行了会晤。此外，七国集团（G7）外长和欧盟高级代表当天也就俄罗斯和乌克兰问题发表了最新的联合声明。

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联合声明表示：“我们，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美利坚合众国七国集团外长，以及欧洲联盟高级代表，重申我们深刻谴责俄罗斯在白俄罗斯政府的支持下对乌克兰发动的无端和无理的选择下的战争。俄罗斯必须立即停止其对乌克兰的持续攻击，这种攻击已经极大地影响了平民人口并摧毁了民用基础设施，并立即撤出俄罗斯的军事力量。随着其进一步的侵略，普京总统在世界范围内孤立了俄罗斯，联合国大会以压倒性的票数谴责俄罗斯的侵略并呼吁其立即撤军就是证明。”

联合声明称：“我们对乌克兰人民表示衷心的声援，对这场战争的受害者及其家属表示同情。我们强调，在这个最困难的时刻，我们坚定不移地支持乌克兰、其自由选举产生的政府和勇敢的人民，并表示我们愿意进一步协助他们。”

联合声明称：“我们谴责俄罗斯对乌克兰平民和民用基础设施，包括学校和医院的攻击。我们呼吁俄罗斯履行其义务，充分尊重国际人道主义法律和人权法律。乌克兰和联合国人道主义机构、医务人员和非政府援助提供者必须立即获得安全、迅速和不受阻碍地接触到国际公认边界内的整个乌克兰领土上有需要的人。”

联合声明称：“我们承认，宣布一项关于人道主义准入的安排是重要的第一步。这将需要可靠和迅速地实施。我们承诺增加人道主义支持，因为乌克兰人民的需求因俄罗斯的侵略而增加。我们敦促俄罗斯停止其攻击，特别是在乌克兰核电站的直接附近。对用于和平目的的核设施的任何武装攻击和威胁都是对国际法原则的违反。我们支持国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Mariano Grossi）今天宣布的倡议，即在乌克兰和俄罗斯之间达成协议，以确保乌克兰核设施的安全和安保。”

联合声明称：“我们对俄罗斯对乌克兰城市平民的持续打击所造成的灾难性人道主义损失深表关切。我们再次强调，国际人道主义法律禁止不分青红皂白的攻击。我们将追究那些犯有战争罪的人的责任，包括对平民滥用武器，我们欢迎正在进行的调查和收集证据的工作，包括国际刑事法院（ICC）的检察官。”

联合声明称：“俄罗斯公然违反国际和平与安全的基本原则和违反国际法的行为没有得到任何回应。我们已经实施了几轮影响深远的经济和金融制裁。我们将继续实施进一步的严厉制裁，以应对俄罗斯在白俄罗斯卢卡申科政权扶持下的侵略。”

联合声明称：“我们希望向俄罗斯和白俄罗斯人民表明，对俄罗斯和白俄罗斯实施的严厉制裁是普京总统对乌克兰无端和无理的战争的后果和明确反应。普京总统及其政府和支持者，以及卢卡申科政权，对这些制裁的经济和社会后果负有全部责任。”

联合声明称：“我们谴责俄罗斯政府及其附属媒体和代理人广泛使用虚假信息来支持其对乌克兰的军事侵略。他们源源不断的捏造的说法正在将更多的生命置于危险之中。我们承诺打击俄罗斯的造谣运动。”

七国集团外长和欧盟高级代表在声明最后强调：“我们重申，我们支持并致力于维护乌克兰在其国际公认边界内的主权、独立、统一和领土完整，并延伸至其领海。我们强调，俄罗斯再次侵略所实现的任何所谓的地位改变都不会被承认。”