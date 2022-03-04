世界最大运输机An-225断头画面曝光 俄媒反咬

乌克兰/俄罗斯/世界最大运输机乌克兰An-225遭断头

俄罗斯全面侵略乌克兰已达9日，在2月27日，被视为乌克兰航空精神象征的世界最大An-225运输机，也遭到俄军炮火波及摧毁，今日俄国国营媒体公布在机场里该运输机残骸画面，只见An-225运输机几近摧毁，惨遭断头、折翼，更让乌克兰民众以及航空迷气愤的是，俄媒在报导中竟还宣称是乌克兰轰炸的。

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据新头壳今天报道称，世界最大运输机乌克兰An-225断头画面曝光！俄媒反咬是乌克兰自轰的。航空迷火大了。

世界最大运输机An-225断头画面曝光。这架全球最大运输机名为Mriya，即乌克兰语的“梦想”，长84公尺，可载运多达640吨货物，时速高达850公里。于俄军入侵乌克兰的第4天，在基辅郊区的戈斯托梅利（Gostomel）安托诺夫机场（Antonov）毁于俄军砲火。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）27日在推特发文证实，“这（Mriya）是世界上最大的飞机，俄罗斯也许摧毁了我们的“Mrija”(梦想)，但他们永远无法摧毁我们建立一个强大、自由和民主欧洲国家的梦想。我们终将胜敌！”

据该报道称，今日俄国国营媒体在An-225机棚旁进行连线，报告An-225运输机被炸毁的身影，只见机身几乎全数遭到摧毁，惨被断头，两翼也毁损不成机型，令全球航空迷以及乌克兰民众感到难过。此外，更让人气愤的是，俄罗斯国媒体竟还直指An-225被炸是乌克兰所为，令许多网友在相关讯息底下痛骂。