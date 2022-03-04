乌克兰外长呼吁伙伴国家提供战机支持 俄空降兵少将据报在作战中阵亡

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乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）3月3日通过推特呼吁，希望伙伴国家能向乌方提供战斗机援助，以维持战争中的耗损，保护乌克兰领空不受俄军侵袭。此外，美联社周四援引俄罗斯的一个军官组织报导，对乌入侵作战的一名俄军高级军官、一个空降师的指挥官、苏霍维茨基少将（Andrei Sukhovetsky）在本周早些时候的战斗中阵亡。

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库列巴周四在推特上写道：“我们的王牌飞行员们英勇地保卫我们的天空。但俄罗斯具有优势。亲爱的仍未向乌克兰提供军用飞机的伙伴们：当乌克兰儿童在马里乌波尔、赫尔松、哈尔科夫和其他城市的轰炸下，你们怎么能睡觉呢？你们现在可以做出这个决定。就这样做吧!”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）曾于上周日表示，乌克兰外长库列巴已向欧盟请求提供战斗机，而一些欧盟国家计划向乌方提供这些战斗机。欧盟在当天正式公布了向乌克兰提供价值5亿美元的人道主义和军事援助。

在博雷利发表了欧盟将向乌克兰提供包括战机在内的援助的讲话后，波兰周二表示，该国不会向乌克兰援助战斗机。除波兰外，保加利亚和斯洛伐克政府最近也排除了向乌克兰提供军用飞机的可能性。据政治新闻网站Politico报导，然而，与此同时，一位乌克兰官员最近在周一声称，乌克兰飞行员已经离开该国，去取欧盟国家援助的飞机。

这种矛盾的言论在俄罗斯全面入侵乌克兰的连日内不断地出现。分析人士支持，波兰等欧盟和北约成员国或不愿直接向乌方提供战斗机，使得俄方抓到把柄，但与此同时作为过去的华约成员，该国的库存的战斗机是波兰飞行员们最适应的飞机。

此外，乌克兰空军司令部周四通过脸书发布信息指出：“俄罗斯占领军抓获了一名乌克兰军方飞行员，他在被敌方导弹击中后自行弹射出舱。俄罗斯的煽动性宣传使用了2014年的残酷战术。很明显，在压力和报复的威胁下，我们的飞行员正在讲述‘民族主义者’、乌克兰不应该加入欧盟和北约，而应该与‘兄弟的人民’交朋友（的宣传）。”

根据乌克兰空军的说法，这段视频很可能被俄罗斯宣传人员在俄罗斯电视频道和社交媒体上传播。乌克兰空军还指出，他们将尽一切努力将该飞行员带回国内。乌克兰空军3日深夜还透露称，乌克兰防空防御系统又击落了三架俄罗斯飞机。

乌克兰空军司令部在其脸书账户上写道：“防空防御系统又摧毁了三架俄罗斯占领者的飞机，即苏-30SM、苏-34和苏-25。敌方的人员损失还没有报告。”

据美联社周四稍早报导，美国官员说，俄罗斯已向乌克兰发射了480枚导弹，俄罗斯入侵乌克兰的军队在该国南部取得了更多进展，但在北部基本停滞不前。这位美方官员说，开战前在乌克兰周围集结的俄罗斯战斗力中，大约90%现在都进入了该国。

报导指，具体而言，该美方官员说，自战争开始以来，俄罗斯发射的大部分导弹来自乌克兰境内的移动系统，或超过230枚。150多枚导弹发射于俄罗斯境内，70多枚导弹发射于白俄罗斯，只有极少数导弹来自俄海军在黑海的舰艇。这位官员说，乌克兰的防空系统仍然完整，并对拦截俄军导弹发挥了有效作用。

这位为讨论军事评估而匿名的美方官员说，俄罗斯在南部的进展得益于该国在克里米亚的八年存在，俄罗斯在那里建立了基础设施和系统来维持部队。因此，南部部队的补给线更短、更有效。这位官员说，美国没有看到俄罗斯海军的任何活动，也没有看到俄罗斯对黑海沿岸城市敖德萨的其他明显举动。

该美方官员说，他不是在质疑乌克兰关于那里的活动的报告，但美国无法独立证实这些报告。然而，他补充说，美国认为俄罗斯的目标可能是经过赫尔松市到米科拉耶夫市，以便在那里建立一个行动基地，然后他们可以利用这一行动来包围和占领敖德萨。该官员说，美国还评估指，俄罗斯部队就在哈尔科夫市外，靠近环形公路。

同样据美联社报导，据俄罗斯的一个军官组织报告，一名俄军高级军官、一个空降师的指挥官苏霍维茨基少将（Andrei Sukhovetsky）在本周早些时候的战斗中阵亡。

据一位不愿透露姓名的美国国防部官员称，五角大楼本周早些时候与俄罗斯国防部建立了直接通信联系，以避免误判引发莫斯科和华盛顿之间的冲突的可能性。这位官员说，根据联合国的数据，战斗已经使100多万人逃离乌克兰，联合国担心这些难民人数可能会继续激增。