乌克兰战争：入侵者俄罗斯武器咋样 乌克兰据啥武器反击

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯入侵乌克兰，为二次世界大战结束以来欧洲最大军事冲突，俄军多管齐下，空袭乌克兰大片地区，并以火箭、大砲猛轰，造成大量伤亡。

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中央社今天引述消息报道称，俄国火箭大砲轰炸，乌克兰刺针防空飞弹回击。报道盘点双方武器。

★战机和导弹

俄罗斯军方使用战机以及“口径”（Kalibr）巡弋飞弹攻击乌克兰全境设施。“口径”是精准武器，但在乌克兰首都基辅（Kyiv）和第二大城哈尔科夫（Kharkiv），被这种导弹锁定的乌克兰军事设施和政府大楼，离住宅区很近，结果造成平民伤亡。

同样情况也发生在俄罗斯战机所携带导弹，这些战机在针对军事设施进行攻击时，也会伤及无辜。

为了攻击重要目标，俄罗斯军方还动用射程达500公里的伊斯坎德飞弹（Iskander），且携带威力更强大弹头，能摧毁大型建筑物和一些强化设施。有消息指一些伊斯坎德飞弹是自俄罗斯盟国白俄罗斯境内发射，白俄罗斯也是俄军入侵乌克兰的集结地。

★火箭和大砲

苏联时期设计的“格勒” （Grad）、“龙卷风”（Smerch）和“飓风” （Uragan）等多管火箭发射器，能齐射威力强大火箭，摧毁集结部队或军事装备。在人口密集区使用这种武器，必然会导致重大伤亡并严重破坏民用基础设施。

俄罗斯军方还拥有大量苏联时代强大火砲，奇特的是这些大砲以花卉命名，如203公厘“牡丹”（Peony）自走砲以及152公厘“风信子”（Hyacinth）和“金合欢”（Acacia）自走榴弹砲。

★集束弹药（cluster munitions）和热压式武器（Thermobaric weapons）

乌克兰官员指控俄罗斯使用集束弹药，这类武器用来对付广阔区域内敌军部队和武器，在人口密集地区使用这种武器必然会造成大量平民伤亡。

集束炸弹、火箭和砲弹在空中炸开，释出“子弹药”（submunitions）或“小炸弹”（bomblets），散布大片区域，同时击中许多目标。

除了一开始带来的冲击，小炸弹有很高比例成了未爆弹，随后很长时间都会造成人员死亡或残废。

热压式武器是由一个燃料容器和两个分开的爆炸装药（explosive charges）组成，第一个引爆后会分散燃料颗粒，第二个则引爆空气中散布的燃料和氧气，从而产生极高压和极热爆炸波，在围闭空间（enclosed space）内制造出半真空状态。这种武器对围闭空间内的人员特别致命。

美国五角大厦先前宣称，在乌克兰境内发现俄罗斯热压式武器机动发射器，但无法确认其使用状况。

★乌克兰武器

乌克兰军方主要仰赖与俄罗斯军方同样的苏联时期制造多管火箭发射器和榴弹砲，但未拥有俄罗斯的伊斯坎德弹道飞弹和“口径”巡弋飞弹等精密长程精准武器。

乌克兰军方拥有苏联时代“托奇卡-U”（Tochka-U，亦称“圆点-U”）短程弹道飞弹，但与俄罗斯最新武器相比，这种飞弹虽拥有威力强大弹头，但精准度差。

除了老旧苏联时代军火，乌克兰还获得大批西方武器，如美国制“标枪”（Javelin）反战车飞弹和肩射式“刺针”（Stinger）防空飞弹。乌克兰官员称，乌克兰军队利用这些武器对入侵俄军造成重大伤亡。

乌克兰军方还使用土耳其于冲突爆发前提供的拜拉克塔（Bayraktar）武装无人机。乌军曾发布一段拜拉克塔袭击一支俄军车队影片。