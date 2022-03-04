乌外长：俄军正在炮击欧洲最大的核电站

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据美联社3月4日报导，俄罗斯军队正在炮击欧洲最大的乌克兰核电站、扎波罗热核电站（Zaporizhzhya NPP）。扎波罗热核电站所在地埃涅尔戈达尔市（Enerhodar）工厂的发言人图兹（Andriy Tuz）在Telegram上发布的一段视频中说：“我们要求他们停止重武器射击，欧洲最大的原子能站存在着真正的核危险威胁。”

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据美联社报导指，扎波罗热核电站的发电量占乌克兰全国发电量的四分之一。图兹向乌克兰电视台表示，炮弹直接落在扎波罗热电厂，并点燃了该厂六个反应堆中的一个。他说，该反应堆正在翻修，没有运行，但里面有核燃料。图兹说，消防员无法靠近火场，因为他们正遭到炮击。

从该核电站的网站主页上链接到的一个现场直播的安全摄像头显示，似乎是装甲车开进了该设施的停车场，并将聚光灯照向安装摄像头的建筑物。然后出现了似乎是车辆的明亮炮口闪光，然后在周围的建筑物中几乎同时发生爆炸。烟雾随之升起，飘过画面。

一位乌克兰政府官员告诉美联社，在该核电站附近检测到了较高的辐射水平。这位官员不愿透露姓名，因为这些信息尚未公开发布。图兹表示，现在迫切需要停止战斗以扑灭火焰。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）通过推特呼吁：“俄罗斯军队正从四面八方向欧洲最大的核电站扎波罗热核电站开火。大火已经爆发。如果它被炸毁，它将比切尔诺贝利事故大10倍！俄罗斯人必须立即停止火灾，允许消防员灭火。俄罗斯人必须立即停火，允许消防员进入，建立一个安全区!”

国际原子能机构（IEA）最新通过推特表示：“国际原子能机构知道关于扎波罗热核电站遭到炮击的报告，并与乌克兰当局联系了解情况。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Mariano Grossi）与乌克兰总理杰尼斯·什米加尔（Denys Shmyhal）以及乌克兰核监管机构和运营商，就扎波罗热核电站的严重情况进行了交谈，呼吁停止使用武力，并警告说如果反应堆被击中会有严重危险。”

埃涅尔戈达尔市市长稍早前曾介绍称，乌克兰军队正在该市郊区与俄罗斯军队作战。视频显示，火焰和黑烟在这座拥有5万多人口的城市上空升起，人们流过残破的汽车，就在联合国原子能监督机构对战斗可能对乌克兰的15个核反应堆造成意外损害表示严重关切的一天后。

乌克兰能源部长哈卢申科(Herman Haluschenko)说，“俄罗斯入侵者向扎波罗热核电站的卫星城埃涅尔戈达尔市开火，并试图夺取核电站本身的行为是野蛮的，对整个世界的核安全构成威胁。”他于周四晚间表示：“试图夺取或射击核电站是野蛮的行为。这是由相关的国际条约规定的，对此有国际责任。”

哈卢申科强调，乌克兰在保护其核设施，主要是针对扎波罗热核电站的问题上与国际原子能机构保持着联系。哈卢申科说：“我们实时通知他们，我们每天沟通几次，我们展示正在发生的事情，以便他们尽其所能阻止这些行动。这实际上是一个具有国际重要性的核安全问题。”

哈卢申科指出，世界上已经有了核电站发生悲剧的例子，并指出“军方和核电站的保护者都清楚地认识到，不能允许出现这种情况”。

据埃涅尔戈达尔市市长奥洛夫（Dmytro Orlov）和乌克兰国家原子能公司报告说，一支俄罗斯军事纵队正向核电站驶去。周四晚些时候，人们听到了响亮的枪声和火箭炮声。

乌克兰国家原子能公司的声明说：“许多身着运动服、手持卡拉什尼科夫枪的年轻人已经进入该市。他们正在破门而入，试图进入当地居民的公寓。”

随着战斗的加剧，乌克兰总理什米加尔呼吁西方国家在扎波罗热核电站上空建立“禁飞区”。他在一份声明中说：“这是一个关系到整个世界安全的问题！”。美国和北约盟国此前已经排除了在乌克兰建立禁飞区的可能性，因为此举将使俄罗斯和西方的军事力量相互对立。